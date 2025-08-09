Mỹ nhân 'Tuổi nổi loạn' nghỉ dưỡng ở Khánh Hòa

Diễn viên Thái Lan Kao Supassara đang tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng cùng người thân tại vịnh Vĩnh Hy, Khánh Hòa.

Trên trang cá nhân với hơn 10,3 triệu lượt theo dõi, nữ diễn viên Kao Supassara chia sẻ nhiều bộ ảnh trong kỳ nghỉ dưỡng tại vịnh Vĩnh Hy, Khánh Hòa. Cô chú thích bằng tiếng Việt "Xin chào buổi sáng". Trong loạt ảnh, ngôi sao Tuổi nổi loạn tận hưởng những giây phút thoải mái trong khu nghỉ dưỡng sang trọng.

Kao Supassara đi cùng người thân trong chuyến du lịch. Vài ngày qua, cô trải nghiệm cảnh sắc và thưởng thức nhiều món ăn ngon tại đây. Trong loạt ảnh, Kao Supassara thoải mái tắm nắng, đọc sách và dạo chơi trên bãi biển. Diễn viên Thái Lan cũng tranh thủ chụp một bộ ảnh với bikini. Kao Supassara khoe vóc dáng gợi cảm với trang phục đồ bơi màu trắng kết hợp phụ kiện là túi cói.

Kao Supassara tận hưởng kỳ nghỉ ở Khánh Hòa. Ảnh: IGNV.

Kao Supassara sinh năm 1995, nổi tiếng từ bộ phim Tuổi nổi loạn (năm 2013). Những năm qua, cô là gương mặt được nhiều đạo diễn, nhãn hàng, thương hiệu săn đón.

Trước khi trở thành diễn viên tự do, Kao Supassara có thời gian ký hợp đồng độc quyền với đài truyền hình nổi tiếng Thái Lan là CH3. Với hơn 10 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, Kao Supassara là một trong những diễn viên hot nhất trên mạng xã hội của Thái Lan.

Nữ diễn viên có chiều cao 1,6 m, gương mặt đẹp. Không có chiều cao nổi trội so với đồng nghiệp nhưng nữ diễn viên thường xuyên tập pilates để cải thiện vóc dáng. Nhờ chăm chỉ tập luyện, Kao sở hữu thân hình cân đối với vòng eo thon gọn.

Năm 2023, Kao Supassara vướng tin đồn hẹn hò Peach Pachara Chirathivat. Cả hai từng hợp tác trong Tuổi nổi loạn và Koo Wien. Song bộ đôi không xác nhận thông tin hẹn hò.