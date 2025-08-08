Bạn gái hoa hậu của đội trưởng tuyển nữ Anh là ai?

Cầu thủ Leah Williamson công khai chuyện tình cảm với Hoa hậu Elle Smith. Cả hai thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.

Theo The Sun, Leah Williamson đang tận hưởng kỳ nghỉ xứng đáng sau khi dẫn dắt đội tuyển Anh giành chức vô địch Euro lần thứ hai liên tiếp. Trên trang cá nhân, Williamson đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào trong chuyến nghỉ dưỡng ở New York (Mỹ). Người yêu của đội trưởng tuyển nữ Anh là Hoa hậu Elle Smith.

Elle Smith thường xuyên có mặt trên khán đài để cổ vũ nửa kia thi đấu tại Euro 2025.

Leah Williamson và Elle Smith vướng tin hẹn hò vào tháng 3/2024. Thời điểm ấy, Smith đăng tải một video ghi lại cảnh cô và Williamson cùng nhau chèo thuyền trên biển. Kèm theo đó, người đẹp viết: "Chúc mừng sinh nhật tình yêu của tôi". Williamson đã đáp lại bằng một loạt biểu tượng cảm xúc.

Leah Williamson tình tứ bên bạn gái hoa hậu. Ảnh: IGNV.

Vào tháng 5, cả hai công khai chuyện tình cảm khi Smith đăng bức ảnh Williamson ngồi trên đùi cô sau chiến thắng 6-0 của tuyển nữ Anh trước Bồ Đào Nha tại Euro 2025. Thời gian qua, họ chăm chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau trên mạng xã hội.

Elle Smith, 27 tuổi, sinh ra tại Springfield, Ohio. Cô từng tốt nghiệp trường trung học Shawnee vào năm 2016.

Sau đó, Smith theo học tại Khoa Báo chí và Truyền thông của Đại học Kentucky cho đến tháng 5/2020. Cô nhận bằng cử nhân báo chí phát thanh.

Ngày 29/11/2021, Smith đăng quang Hoa hậu Mỹ. Sau đó, cô góp mặt tại đấu trường Miss Universe cùng năm. Người đẹp được đánh giá cao bởi sự thông minh, tự tin. Trước thềm chung kết cuộc thi, Smith có mặt trong top 10 dự đoán của hai chuyên trang sắc đẹp là Missosology và Global Beauties. Song cô chỉ lọt top 10 chung cuộc.