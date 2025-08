Lễ tang diễn viên Song Young Kyu

Song Young Kyu qua đời đột ngột ở tuổi 55. Lễ tang tài tử diễn ra ở Nhà tang lễ Bệnh viện Davos, Yongin (Hàn Quốc).

Theo Yonhap News, lễ tang của Song Young Kyu diễn ra tại Phòng đặc biệt số 1 của Nhà tang lễ Bệnh viện Davos, Yongin (Hàn Quốc). Linh cữu nam diễn viên được bao phủ bởi những vòng hoa trắng.

Nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc đã đến viếng và tiễn biệt Song Young Kyu. Jeong Tae Woo buồn bã trước di ảnh của đàn anh. "Anh ơi, anh đã có một khoảng thời gian thật khó khăn. Hãy yên nghỉ anh nhé", Jeong Tae Woo chia sẻ.

Lễ tang của Song Young Kyu diễn ra tại Phòng đặc biệt số 1 của Nhà tang lễ Bệnh viện Davos, Yongin. Ảnh: Osen.

Nam diễn viên nhớ lại thời điểm anh và Song Young Kyu từng hợp tác trong series truyền hình Tracker (2012). Jeong Tae Woo luôn ngưỡng mộ khả năng diễn xuất của đàn anh nhiều năm qua.

Lee Jong Hyuk cũng có mặt tại nhà tang lễ từ sớm để tiễn đưa tài tử Nghề siêu khó.

Trên trang cá nhân, nam diễn viên Lee Jae Yong có bài đăng dài, nhắc nhớ lại những kỷ niệm với Song Young Kyu.

"Anh là một diễn viên giỏi, mang lại niềm tin cho chúng tôi. Các hậu bối rất trân trọng tài năng, tâm huyết của anh với phim ảnh. Tôi xin cầu nguyện cho anh về nơi an nghỉ", Lee Jae Yong chia sẻ.

Song Young Kyu ra đi đột ngột vào sáng 4/8. Anh được phát hiện đã qua đời trong một chiếc xe ở Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do vào khoảng 8h cùng ngày.

Cảnh sát đang điều tra vụ việc và nguyên nhân cái chết vẫn chưa được công bố.

Song Young Kyu sinh năm 1970, tham gia hàng chục bộ phim truyền hình và điện ảnh. Anh nổi tiếng qua các dự án như Nghề siêu khó, Reply 1988, Misaeng: Incomplete Life, The Penthouse 3…

Trước khi mất, Song Young Kyu được cho là vẫn tham gia một số dự án phim. Vào ngày 19/6, nam diễn viên bị cáo buộc lái xe khoảng 5 km từ Giheung-gu, Yongin-si đến Cheoin-gu trong tình trạng say xỉn. Vụ việc làm bùng nổ tranh cãi, khiến Song Young Kyu phải lập tức rút khỏi vở kịch Shakespeare in Love. Thời điểm đó, đoàn phim iShopping và Try: We Become Miracles quyết định cắt bỏ một số cảnh quay của nam diễn viên.