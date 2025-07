'Huyền thoại đô vật' Hulk Hogan qua đời

Hulk Hogan qua đời vì ngừng tim. "Huyền thoại đô vật" mất ở tuổi 71, theo TMZ.

Hulk Hogan, huyền thoại đấu vật 12 lần vô địch thế giới và ngôi sao truyền hình, người đã góp phần biến WWE thành đế chế hùng mạnh, đã qua đời ở tuổi 71.

Theo TMZ, các nhân viên y tế đã được điều động đến nhà riêng của Hogan ở Florida sau khi ông được cho là bị ngừng tim. Nguồn tin cho biết Hogan được đưa lên xe cứu thương bằng cáng.

Hulk Hogan tên thật là Terry Gene Bollea. Ông bắt đầu sự nghiệp vào cuối thập niên 1970 trên sàn vật rạp xiếc ở Florida. Khi bắt đầu tham gia WWE, ông thường xuyên đọ sức với đối thủ Andre the Grant, trong vai hung ác. Khi Vince McMahon tiếp quản công ty và mở rộng quy mô WWE ra toàn quốc, Hogan trở thành bộ mặt của chương trình và lại được đổi vai thành anh hùng.

Hulk Hogan qua đời ở tuổi 71. Ảnh: WireImage.

Thập niên 1970 và 1980 là thời đỉnh cao của ông khi Hogan liên tục xuất hiện trên truyền hình Mỹ, trong chương trình World Wrestling Federation (WWF).

Theo People, trong suốt 35 năm sự nghiệp, cho đến khi giải nghệ vào năm 2012, Hogan nổi tiếng với những màn trình diễn đầy kịch tính. Với bắp tay "24 inch", Hogan có thể dễ dàng đánh bại các đối thủ của mình, bao gồm Sgt. Slaughter, André the Giant và Dwayne "The Rock" Johnson.

Với mái tóc tẩy trắng, bộ ria mép cùng tông, làn da rám nắng và luôn được thoa dầu bóng bẩy, "cậu bé Florida" Hogan đã bước lên hàng nghìn sàn đấu trên khắp thế giới. Trang phục của ông đôi khi bao gồm một chiếc khăn lông đỏ quàng cổ, quần bó sát màu vàng và một chiếc áo ba lỗ đỏ nhỏ xíu, Hogan chính là phiên bản Met Gala của làng đấu vật.

Là một nhân vật được yêu thích trên màn ảnh, Hogan đã đóng 15 bộ phim, bắt đầu với Rocky III (1982). Sylvester Stallone đã dành nhiều lời khen ngợi cho màn trình diễn của Hogan trong bộ phim này. Stallone nhớ lại: "Anh ấy tung ra những cú đấm đáng kinh ngạc. Bởi vì anh ấy đấm tay trần, tôi thực sự có thể cảm nhận cú đấm của anh ấy chạm vào da mình. Nhưng anh ấy biết chính xác khi nào cần rút lại".

Hogan từng xuất hiện tại lễ trao giải Grammy năm 1985 trong vai trò vệ sĩ của ca sĩ Cyndi Lauper. Ông đã góp mặt trong hơn 200 chương trình, từ The Love Boat (1986) cho đến các chương trình đấu vật như WWE Raw. Từ năm 2005 đến 2007, Hogan cùng vợ Linda và các con Brooke, Nick đã tham gia loạt phim truyền hình thực tế Hogan Knows Best của kênh VH1.

Sports Illustrated từng nhận định về "huyền thoại đấu vật": "Hulk Hogan đối với đấu vật chuyên nghiệp cũng giống như Babe Ruth đối với bóng chày. Hogan đã đưa ngành công nghiệp này lên một tầm cao mới và tạo ra đế chế trị giá hàng tỷ USD như ngày nay. Không có 'The Hulkster', đấu vật sẽ không thể đạt được vị trí như trong kỷ nguyên hiện đại".