Diễn viên Mỹ chết đuối khi du lịch

Malcolm-Jamal Warner qua đời ở tuổi 54 vì tai nạn đuối nước. Anh mất sau chuyến du lịch cùng con gái tại Costa Rica.

Theo CNN, Malcolm-Jamal Warner, nam diễn viên và nghệ sĩ nổi tiếng với vai Theodore Huxtable trong series phim truyền hình The Cosby Show, đã qua đời ở tuổi 54 do tai nạn đuối nước tại Costa Rica. Thông tin được xác nhận từ một nguồn tin thân cận với nam diễn viên.

Tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 14h30 Chủ Nhật (giờ địa phương), khi Warner đang bơi tại bãi biển Playa Grande, gần thị trấn Cahuita, tỉnh Limon, thuộc bờ biển Caribe của Costa Rica. Nam diễn viên bị một dòng nước chảy xiết cuốn ra xa.

Những người có mặt tại bãi biển cố gắng cứu Warner nhưng anh không qua khỏi.

Thi thể Warner được đưa đến nhà xác tư pháp ở San Joaquín de Flores, tỉnh Heredia để khám nghiệm tử thi.

Malcolm-Jamal Warner mất ở tuổi 54 sau tai nạn đuối nước. Ảnh: WireImage.

Sinh ra tại New Jersey, Malcolm-Jamal Warner bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 9 tuổi, xuất hiện trong các chương trình truyền hình. Anh bắt đầu được khán giả biết đến rộng rãi với vai Theodore Huxtable trong The Cosby Show của NBC.

Warner đã được đề cử giải Primetime Emmy năm 1986 cho vai diễn nói trên.

Sau The Cosby Show, Warner tiếp tục đóng vai chính trong một số chương trình truyền hình và bộ phim khác. Anh và Eddie Griffin đã dẫn dắt bộ phim sitcom Malcolm & Eddie từ 1996 đến 2000. Warner cũng nổi tiếng với vai diễn Alex Reed trong Reed Between the Lines.

Tháng 6/2024, nam diễn viên ra mắt podcast với các người dẫn chương trình Weusi Baraka và Candace Kelley.

"Đó là một trải nghiệm thú vị đối với tôi. Bởi vì đó là nơi mà tôi cảm thấy đủ an toàn để có thể dễ dàng chia sẻ mọi thứ", anh từng chia sẻ trên People.

Nam diễn viên có vợ và một con gái nhưng giấu kín danh tính.