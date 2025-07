Chuyện tình sóng gió, độc hại giữa Amber Heard và tỷ phú Elon Musk

Trong cuốn sách sắp phát hành, những câu chuyện xoay quanh mối quan hệ giữa Amber Heard và tỷ phú công nghệ gần một thập kỷ trước được nhắc đến.

Một cuốn sách mới sắp ra mắt, hứa hẹn sẽ hé lộ những chi tiết chưa từng được công bố về cuộc hôn nhân đổ vỡ của Johnny Depp và Amber Heard, đồng thời đào sâu vào mối quan hệ đầy sóng gió giữa Amber - tỷ phú Elon Musk một thập kỷ trước, theo Daily Mail.

Khởi đầu tuyệt vời

Những nội dung trong cuốn sách cho thấy dù ban đầu mối quan hệ giữa Amber và Elon diễn ra suôn sẻ nhưng phía sau đó cũng đầy biến động, ghen tuông và cãi vã. Đáng chú ý, nhóm người thân cận của Elon sau này đã đưa ra nhận định đáng ngạc nhiên về tính cách của Amber, tương tự như những gì đội ngũ của Johnny Depp từng chia sẻ trước đó.

Cụ thể, ngay sau khi lệnh cấm Johnny Depp tiếp cận Amber được ban hành vào tháng 5/2016, một chậu cây lớn được gửi đến căn hộ của nữ diễn viên ở Los Angeles, kèm theo một tấm thiệp ghi: "Anh đã có cuối tuần tuyệt vời bên em - E".

Amber và tỷ phú Elon Musk từng trải qua vài năm hẹn hò. Ảnh: Gala.

Theo lời chia sẻ người quản lý tòa nhà, Elon Musk đã có chìa khóa riêng để vào nhà riêng của Amber. Tỷ phú thường xuyên gặp gỡ cô vào lúc đêm khuya, khi Johnny Depp không ở đó.

Vào cuối tháng 6/2016, Amber đã gây bất ngờ cho Elon vào ngày sinh nhật của anh. Cô bay đến nhà máy Tesla ở Fremont, California. Khi đến nơi, đội ngũ an ninh của Elon, giúp diễn viên núp sau một chiếc Tesla. Sau đó, Elon tiến đến gần chiếc xe, Amber bất ngờ xuất hiện từ phía sau, ôm một bó hoa và tặng anh.

Hai tuần sau, vào giữa tháng 7/2016, Elon và Amber được nhìn thấy bên nhau ở Miami, Florida. Amber ở đó với em gái của cô, Whitney. Ba người nghỉ ngơi tại các biệt thự bên hồ bơi của khách sạn Delano. Elon đã đưa Amber và Whitney đến Cape Canaveral.

Amber từng nói với người viết tiểu sử của Elon, Walter Isaacson, rằng đó là "buổi hẹn hò thú vị nhất" mà cô từng có. Cả hai có những khoảng thời gian ngọt ngào, tuyệt vời ban đầu.

Nữ diễn viên lúc nào cũng muốn ở bên cạnh Elon. Amber dành không ít những mỹ từ để dành cho vị tỷ phú. Cô nói Elon là người đàn ông thông minh, thú vị, khác xa với những ngôi sao ở Hollywood.

Sóng gió, ghen tuông

Sau đó, chuyện tình cảm giữa Amber và Elon trải qua giai đoạn sóng gió. Những cuộc cãi vã diễn ra thường xuyên. Họ ghen tuông, buộc tội lẫn nhau.

Chính Elon sau này đã mô tả mối quan hệ với Amber là "đau đớn nhất". Trong một cuộc phỏng vấn với Rolling Stone vài tháng sau đó, Elon tiết lộ rằng anh vừa chia tay và rất đau lòng. Elon hầu như không thể tập trung cho buổi ra mắt Tesla Model 3 ngày hôm sau.

"Tôi vừa trải qua nỗi đau tinh thần dữ dội trong vài tuần qua. Mọi chuyện rất nghiêm trọng. Tôi đã phải dùng hết nghị lực của bản thân để có thể tham gia sự kiện ra mắt Model 3. Trong ngày hôm ấy, tôi cảm thấy buồn bã. Và sau đó tôi phải tự vực dậy bằng cách uống vài lon Red Bull, đi chơi với những người tích cực. Sau đó, tôi tự nhủ rằng 'Rất nhiều người trông chờ vào mình. Được rồi, làm thôi", Elon nói.

Cặp diễn viên - tỷ phú công nghệ chia tay vào cuối năm 2017. Ảnh: Daily Mail.

Dù chia tay, Amber Heard và Elon Musk vẫn tiếp tục qua lại trong năm 2017.

Theo tiết lộ từ một nguồn tin thân cận của Amber Heard (yêu cầu giấu tên), nữ diễn viên từng tâm sự rằng Elon Musk là người "điên rồ, chiếm hữu và ghen tuông".

Nữ diễn viên còn tiết lộ tỷ phú đã lắp camera trong nhà cô, đặt thiết bị nghe lén vào xe hơi và thường xuyên theo dõi cô. Điều này khiến Amber khó chịu và cảm thấy ngột ngạt.

Mối quan hệ đầy biến động này thực sự khép lại vào tháng 12/2017 sau chuyến đi của Amber và Elon tới Rio de Janeiro. Tại khách sạn, Amber đã khóa trái cửa phòng và la hét, tố cáo Elon đã giữ hộ chiếu của cô. Cô cũng sợ bị tỷ phú tấn công.

Tuy nhiên, các nhân viên an ninh khách sạn và em dâu của Elon, người cũng có mặt trong chuyến đi, đã trấn an Amber rằng không ai có ý định làm hại cô. Diễn viên an toàn và hộ chiếu vẫn nằm trong túi xách. Họ khẳng định cô có thể rời đi bất cứ lúc nào mình muốn.

Kimbal Musk, em trai của Elon, cũng thể hiện sự bất ngờ trước sự thay đổi đến chóng mặt của Amber. "Cô ấy thực sự là một diễn viên rất giỏi. Cô ấy sẽ nói những điều mà bạn phải thốt lên 'Ồ, có lẽ cô ấy đang nói sự thật' nhưng không phải vậy".

Sau cuộc chia tay, Amber Heard đã nhắn tin cho Christian Carino, người đại diện của cô. Trong tin nhắn, Amber bày tỏ sự buồn bã: "Em đang đối phó với chuyện chia tay. Em ghét khi mọi chuyện bị công khai. Thấy chưa, em buồn lắm".

Christian Carino phản hồi lại: "Em không hề yêu Elon. Em đã nói với anh hàng nghìn lần rằng em chỉ muốn lấp đầy khoảng trống. Tại sao em lại buồn nếu ngay từ đầu em đã không yêu anh ấy?".

Đáng chú ý, Amber Heard sau đó đã nhờ Christian Carino gửi cho Johnny Depp một lá thư do cô viết, bày tỏ tình yêu và xin lỗi về những gì đã xảy ra. Cô nói: "Chúa ơi, em nhớ anh ấy biết bao".