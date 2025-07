Huyền thoại đô vật Mỹ trước khi qua đời

Bên cạnh sự nghiệp đấu vật lừng lẫy, Hulk Hogan còn là cái tên quen thuộc trong lĩnh vực truyền hình và điện ảnh. Ông đã tham gia hơn 15 bộ phim, đáng chú ý nhất là vai diễn trong Rocky III (1982), đóng chung với tài tử Sylvester Stallone. Ngoài ra, Hogan còn xuất hiện trong loạt chương trình truyền hình ăn khách như The Love Boat, Walker, Texas Ranger hay Hogan Knows Best...