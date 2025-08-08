Nam diễn viên Adam Turck bị bắn chết

Adam Turck gặp bị bắn khi can ngăn một cặp đôi đang cãi nhau. Do vết thương nặng không thể qua khỏi, gia đình quyết định hiến tạng để anh có thể cứu nhiều người khác.

Theo The Sun, Adam Turck (35 tuổi) để lại nỗi xót xa sau khi qua đời vì cố gắng can ngăn một cặp đôi đang cãi vã. Sự việc xảy ra khi nam diễn viên dắt chó đi dạo tại Richmond, Virginia thì bắt gặp cặp đôi này xô xát, lời qua tiếng lại. Khi Adam tiếp cận và can thiệp, chàng trai bất ngờ rút súng ra khỏi ba lô và bắn.

Hình ảnh diễn viên Adam Turck. Ảnh: FBNV.

Lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường cho biết Adam Turck và chàng trai được tìm thấy trong tình trạng bị thương nặng tại khu phố Church Hill vào khoảng hơn 10h sáng (giờ địa phương).

Do tiên lượng xấu, Adam Turck không còn cơ hội phục hồi, song anh sẽ được duy trì sự sống để hiến tạng theo ước nguyện của gia đình.

Trong tuyên bố chính thức, gia đình đau buồn cho biết: "Adam Turck sẽ tròn 35 tuổi khi qua đời trong vài ngày tới, sau khi hiến tạng để cứu sống những người khác. Đó là điều mà người hùng sẽ làm - họ cứu sống những người khác. Hôm 2/8, Adam Turck đã liều mạng để bảo vệ một người trong tình huống nguy hiểm và chúng tôi sẽ mãi mãi nhớ đến anh ấy vì sự hy sinh này".

Tiếp tục, gia đình cho biết sẽ thông báo chi tiết lễ tưởng nhớ nam diễn viên trong thời gian tới, đồng thời ví hành động của anh như nhân vật Superman: "Chúng tôi hy vọng những người được anh ấy cứu giúp biết rằng họ sẽ mang trong mình hình hài của một người hùng".

Trên trang cá nhân, Adam Turck thường xuyên chia sẻ loạt khoảnh khắc trên sân khấu cũng như đời sống, anh dành nhiều thời gian cho diễn xuất, thể hình và thú cưng. Mới đây, Adam Turck đảm nhận vai chính trong Smoke: A Comedy of Horrors, dự kiến sẽ tham gia Dracula: A Comedy of Horrors nếu sự việc đau lòng không xảy ra.