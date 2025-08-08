Ca sĩ Thái Lan bị chém ở trạm xăng lên tiếng xin lỗi

Peck Palitchoke lần đầu lên tiếng sau vụ việc bị tấn công tại trạm xăng. Anh thừa nhận đã mất kiểm soát do say rượu và gửi lời xin lỗi tới những người liên quan.

Theo Thairath, ngày 7/8, thông qua video đăng trên trang của công ty quản lý, nam ca sĩ Thái Lan Peck Palitchoke lần đầu lên tiếng về vụ việc bị tấn công tại một trạm xăng ở Bangkok.

Mở đầu video, Peck bày tỏ sự hối hận khi khiến người hâm mộ thất vọng. Anh cho biết bản thân đã uống quá nhiều rượu, mất kiểm soát hành vi và không ngờ mọi chuyện lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Peck phủ nhận việc cố tình làm hại bất kỳ ai và thừa nhận đã có hành vi vượt quá giới hạn do không giữ được tỉnh táo.

Peck Palitchoke thừa nhận sai lầm và mong được tha thứ. Ảnh: @WhiteMusic.

Nam ca sĩ đặc biệt gửi lời xin lỗi đến những người liên quan trực tiếp tại hiện trường, bao gồm tài xế taxi, tài xế xe bán tải và một người đàn ông đội mũ bảo hiểm đã xảy ra xô xát với anh. Peck cho biết anh không hề quen biết những người này và cảm thấy có lỗi khi để sự việc đi quá xa, khiến họ tổn thương về thể chất lẫn tinh thần. Anh khẳng định không có ý định gây hấn, và mong được tha thứ vì hành động thiếu kiểm soát trong lúc say xỉn.

Peck cũng khẳng định sẽ không trốn tránh trách nhiệm và sẵn sàng đối mặt với hậu quả. Anh mong công chúng, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng, cho mình cơ hội sửa sai. "Tôi muốn đến gặp từng người để xin lỗi một cách chân thành. Tôi không có ý định bỏ trốn, và mong được xã hội tha thứ", anh nói trong video.

Sáng ngày 3/8, nam ca sĩ Thái Lan Peck Palitchoke bị một người đàn ông dùng dao rựa chém vào vùng cằm tại một trạm xăng trên đường Ramkhamhaeng (Bangkok), khiến anh bị thương nặng và chảy nhiều máu. Peck được sơ cứu tại chỗ và chuyển đến bệnh viện Kasemrad. Phía công ty quản lý sau đó xác nhận anh đã qua cơn nguy hiểm, sức khỏe dần ổn định và không bị ảnh hưởng dây thần kinh như lo ngại ban đầu.

Nghi phạm được xác định là Chutithep, 21 tuổi. Tang vật là một con dao rựa dài 20 cm. Sau khi gây án, nghi phạm ra đầu thú tại đồn cảnh sát Hua Mak và khai rằng hành động tấn công là để tự vệ. Theo lời khai, khi đang đổ xăng, Chutithep thấy một vụ xô xát phía sau xe bán tải và đến can ngăn. Anh ta cho biết bị Peck đấm vào mặt trước nên phản ứng bằng cách dùng dao chống trả.

Cảnh sát đã khởi tố Chutithep với hai tội danh ban đầu gồm mang theo vũ khí nguy hiểm nơi công cộng và cố ý gây thương tích. Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra, chờ lấy lời khai từ Peck Palitchoke và đối chiếu với hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ vụ việc. Nếu mức độ thương tích được xác định là nghiêm trọng, nghi phạm có thể đối mặt với thêm các tội danh bổ sung.

Peck Palitchoke (tên thật Palitchoke Ayanaputra) sinh năm 1984, hoạt động trong ngành giải trí từ năm 2001. Anh đã phát hành hàng chục album và tổ chức loạt concert, thu hút lượng fan đông đảo.