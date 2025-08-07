Con gái Gwyneth Paltrow khoe thân hình nóng bỏng

Apple Martin khoe thân hình bốc lửa khi diện bikini dạo chơi trên bãi biển. Con gái Gwyneth Paltrow và Chris Martin sở hữu vóc dáng ấn tượng ở tuổi 21.

Theo Page Six, Apple Martin tự tin khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini họa tiết gingham màu hồng trắng trên bãi biển Hamptons, Mỹ. Đáng chú ý, con gái Gwyneth Paltrow và Chris Martin tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh một người đàn ông bí ẩn.

Apple Martin khoe vóc dáng nóng bỏng trên bãi biển. Ảnh: INSTARimages.

Trong loạt ảnh được giới truyền thông ghi lại, Apple Martin dạo bước trên bãi cát và nô đùa sóng biển. Sau đó, cô vừa cười vừa nói với người đàn ông khi rời khỏi bãi biển.

Sau khi kết hôn vào tháng 12/2003, Gwyneth Paltrow và Chris Martin lần lượt chào đón con gái Apple Martin (2004) và con trai Moses Martin (2005). Song, cặp sao chính thức ly hôn vào tháng 7/2016.

Ở tuổi 21, Apple Martin sở hữu chiều cao hơn 1,7 m sắc vóc nổi bật, gương mặt hài hòa. Hiện tại, cô là sinh viên năm tư ngành luật, lịch sử và xã hội tại Đại học Vanderbilt.

Tháng 12/2024, Apple Martin thu hút sự chú ý khi cùng Gwyneth Paltrow dự tiệc của giới thượng lưu Le Bal des Débutantes tại Pháp, theo Page Six. Trong sự kiện, Apple Martin diện bộ đầm cúp ngực của Valentino, còn minh tinh Iron Man lựa chọn váy đen thanh lịch.

Sau khi hình ảnh Apple Martin dự tiệc được đăng tải, nhiều tờ báo Hollywood dành lời khen ngợi. Tờ Standard cho rằng Apple đủ tiềm năng trở thành It-girl mới của giới thời trang, tương tự Kendall và Kylie Jenner.

Apple Martin bên mẹ Gwyneth Paltrow. Ảnh: Instagram.

Trong một cuộc phỏng vấn, Apple Martin cho biết mẹ chính là thần tượng của cô: "Để được thành công giống mẹ, tôi cần hoàn thiện bản thân rất nhiều. Mẹ là nguồn cảm hứng để tôi có thể sớm đạt được mục tiêu mà mình đề ra. Tuy nhiên, tôi chưa nghĩ đến việc trở thành diễn viên giống mẹ vì cần phải học hỏi, nỗ lực hơn nữa".