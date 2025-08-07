Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Con gái Gwyneth Paltrow khoe thân hình nóng bỏng

  • Thứ năm, 7/8/2025 19:40 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Apple Martin khoe thân hình bốc lửa khi diện bikini dạo chơi trên bãi biển. Con gái Gwyneth Paltrow và Chris Martin sở hữu vóc dáng ấn tượng ở tuổi 21.

Theo Page Six, Apple Martin tự tin khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini họa tiết gingham màu hồng trắng trên bãi biển Hamptons, Mỹ. Đáng chú ý, con gái Gwyneth Paltrow và Chris Martin tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh một người đàn ông bí ẩn.

sexy, bikini, nong bong, sao Au My, giai tri, showbiz anh 1

Apple Martin khoe vóc dáng nóng bỏng trên bãi biển. Ảnh: INSTARimages.

Trong loạt ảnh được giới truyền thông ghi lại, Apple Martin dạo bước trên bãi cát và nô đùa sóng biển. Sau đó, cô vừa cười vừa nói với người đàn ông khi rời khỏi bãi biển.

Sau khi kết hôn vào tháng 12/2003, Gwyneth Paltrow và Chris Martin lần lượt chào đón con gái Apple Martin (2004) và con trai Moses Martin (2005). Song, cặp sao chính thức ly hôn vào tháng 7/2016.

Ở tuổi 21, Apple Martin sở hữu chiều cao hơn 1,7 m sắc vóc nổi bật, gương mặt hài hòa. Hiện tại, cô là sinh viên năm tư ngành luật, lịch sử và xã hội tại Đại học Vanderbilt.

Tháng 12/2024, Apple Martin thu hút sự chú ý khi cùng Gwyneth Paltrow dự tiệc của giới thượng lưu Le Bal des Débutantes tại Pháp, theo Page Six. Trong sự kiện, Apple Martin diện bộ đầm cúp ngực của Valentino, còn minh tinh Iron Man lựa chọn váy đen thanh lịch.

Sau khi hình ảnh Apple Martin dự tiệc được đăng tải, nhiều tờ báo Hollywood dành lời khen ngợi. Tờ Standard cho rằng Apple đủ tiềm năng trở thành It-girl mới của giới thời trang, tương tự Kendall và Kylie Jenner.

sexy, bikini, nong bong, sao Au My, giai tri, showbiz anh 2

Apple Martin bên mẹ Gwyneth Paltrow. Ảnh: Instagram.

Trong một cuộc phỏng vấn, Apple Martin cho biết mẹ chính là thần tượng của cô: "Để được thành công giống mẹ, tôi cần hoàn thiện bản thân rất nhiều. Mẹ là nguồn cảm hứng để tôi có thể sớm đạt được mục tiêu mà mình đề ra. Tuy nhiên, tôi chưa nghĩ đến việc trở thành diễn viên giống mẹ vì cần phải học hỏi, nỗ lực hơn nữa".

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Bí quyết kinh doanh cửa hàng thời trang và những mánh lới bạn chưa biết đưa ra những kinh nghiệm bán hàng thực chiến của một chuyên gia có 20 năm bán buôn, bán lẻ và nghiên cứu các mô hình kinh doanh của ngành công nghiệp thời trang trên khắp Trung Quốc. Thông qua đó, tác giả sẽ tổng kết những bí quyết giúp một cửa hàng kinh doanh thành công và cách để người kinh doanh xây dựng được thương hiệu cá nhân.

Vũ đạo gợi cảm của Zhang Hao và Yuqi gây tranh luận

Màn trình diễn của Zhang Hao và Yuqi tại KCON LA 2025 gây tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng động tác và cách hai thần tượng tiếp xúc cơ thể có phần quá đà.

22:32 3/8/2025

Goo Hye Sun làm CEO ở tuổi 41

Goo Hye Sun thông báo cô đảm nhận cương vị CEO của một công ty liên doanh. Nữ diễn viên đã xây dựng xong văn phòng.

4 giờ trước

Thí sinh MasterChef qua đời

Yanin Campos, thí sinh trong chương trình MasterChef México 2018, đã qua đời vì tai nạn giao thông.

11 giờ trước

Nhật Long

sexy bikini nóng bỏng sao Âu Mỹ giải trí showbiz Kylie Jenner Iron Man Apple Martin Bãi biển Hamptons Gwyneth Paltrow Chris Martin Page Six

  • Kylie Jenner

    Kylie Jenner

    Kylie Kristen Jenner là một nhân vật truyền hình thực tế, người mẫu, doanh nhân người Mỹ. Cô trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong một loạt chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians năm 2007 và là người sáng lập, chủ thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics. Ngày 5/3/2019, Forbes công bố Kylie Jenner chính thức là tỷ phú tự thân trẻ nhất ở tuổi 21.

    • Ngày sinh: 10/8/1997
    • Nơi sinh: Los Angeles, California, Mỹ

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý