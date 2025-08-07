Goo Hye Sun làm CEO ở tuổi 41

Goo Hye Sun thông báo cô đảm nhận cương vị CEO của một công ty liên doanh. Nữ diễn viên đã xây dựng xong văn phòng.

Tờ Sports Donga đưa tin Goo Hye Sun đã xây dựng xong văn phòng mới. Hiện, cô đảm nhận cương vị CEO của một công ty liên doanh. Trên mạng xã hội, Goo HYe Sun chia sẻ: "Văn phòng liên doanh đã hoàn thành. Tôi sẽ chào đón các bạn vào tháng 9", kèm theo giấy chứng nhận thành lập công ty liên doanh và hình ảnh của văn phòng. Giấy chứng nhận ghi Goo Hye Sun là CEO. Nữ diễn viên cho biết cô sẽ đích thân lãnh đạo doanh nghiệp.

Goo Hye Sun gần đây thu hút sự chú ý khi được cấp bằng sáng chế cho sản phẩm con lăn tóc do cô phát triển trong khi theo học bằng thạc sĩ kỹ thuật tại trường Báo chí Khoa học Sau đại học của Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST).

Goo Hye Sun mở công ty mới. Ảnh: Newautopost.

Con lăn tóc này được khen ngợi về tính thực tế, thiết kế, với cấu trúc độc đáo cho phép gấp phẳng khi không sử dụng, sau đó uốn cong thành hình tròn khi sử dụng.

Goo Hye Sun ra mắt trong bộ phim hài Nonstop 5 của đài MBC năm 2004. Sau đó, cô nổi bật trong nhiều lĩnh vực như diễn xuất, đạo diễn, sáng tác và viết kịch bản.

Đặc biệt, sau khi tốt nghiệp thủ khoa Khoa Điện ảnh và Truyền hình tại Đại học Sungkyunkwan vào năm ngoái, cô tiếp tục học cao học tại KAIST và trở thành CEO của một công ty liên doanh. Goo Hye Sun nhận được sự tán thưởng từ cư dân mạng vì sự phát triển bản thân không ngừng nghỉ. Goo Hye Sun có kế hoạch bắt đầu các hoạt động chính thức tại văn phòng mới vào tháng 9.