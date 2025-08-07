Dàn mỹ nhân Hoa ngữ sa sút nghiêm trọng

Vương Lệ Khôn hay Thư Sướng từ những "mỹ nhân cổ trang" nay chuyển sang đóng phim ngắn. Điều đó cho thấy sự đào thải khắc nghiệt của showbiz Hoa ngữ.

Thị trường giải trí Trung Quốc có ánh hào quang rực rỡ nhưng kèm theo đó là áp lực khủng khiếp mà không phải ai cũng trụ vững. Ở thị trường đó, công chúng đã chứng kiến không ít mỹ nhân từng ở đỉnh cao danh vọng rơi vào quên lãng.

Từ Lộ, Thư Sướng và Vương Lệ Khôn có thể chưa vươn lên vị trí sao hạng A nhưng ít nhất cũng là diễn viên có danh tiếng. Nhưng chính họ là minh chứng rõ nét cho sự tàn nhẫn của ngành công nghiệp này.

Loạt mỹ nhân Hoa ngữ loay hoay kiếm sống

Từ Lộ sinh năm 1990, từng là một trong những gương mặt trẻ đầy triển vọng của điện ảnh Trung Quốc. Ở tuổi 14, cô được đạo diễn Lý Thiếu Hồng phát hiện và giao vai Tiết Bảo Thoa trong Hồng Lâu Mộng (2008), đánh dấu bước ngoặt đưa cô đến với ánh hào quang. Ba năm sau, vai diễn Trân Ngọc Nghiêu trong Hậu cung Chân Hoàn truyện giúp sự nghiệp của cô thêm thăng tiến.

Tuy nhiên, sau đó, Từ Lộ không thể bứt phá. Cô tham gia một số dự án phim như Thanh xuân cực tốc, Trường An 12 canh giờ, Thời gian lương thần mỹ cảnh... nhưng đều nhận về thành tích khá ảm đạm. Điều đó khiến tên tuổi Từ Lộ ngày càng mờ nhạt. Cô cũng khó nhận được những dự án phim hoành tráng.

Từ Lộ tham gia nhiều phim nhưng chưa thể bứt phá. Ảnh: Weibo.

Trong một buổi phát sóng trực tiếp gần đây, Từ Lộ bất ngờ lên tiếng về việc không có vai diễn mới.

Cô thẳng thắn: “Không phải tôi không đóng phim mà có rất nhiều biến số. Tôi cũng muốn nhận những bộ coi được một chút nhưng chuyện này liên quan tới nhiều yếu tố, không phải cứ cố gắng là được. Có những việc không thể đạt được bằng sự nỗ lực mà phải dựa vào may mắn”.

Qua lời chia sẻ của Từ Lộ, có thể thấy nữ diễn viên khao khát trở lại nhưng may mắn chưa mỉm cười với cô.

Với Vương Lệ Khôn, trường hợp của nữ diễn viên còn bi đát hơn. Từng được mệnh danh là “nữ thần cổ trang” với vai diễn trong Đại Đường Địch Công An, Mỹ nhân tâm kế... Vương Lệ Khôn vốn là gương mặt sáng giá, được các nhãn hàng và nhà sản xuất săn đón. Tuy nhiên, scandal liên quan đến chồng cũ, Chiêm Hạo Lễ đã đẩy cô vào vòng xoáy khủng hoảng.

Theo Sohu, Chiêm Hạo Lễ bị phanh phui việc lừa đảo hàng trăm người. Vụ việc nổ ra vào tháng 8/2024, khiến Vương Lệ Khôn bị liên lụy. Lý do là Vương Lệ Khôn được cho là dùng tiền phi pháp của chồng để tiêu dùng.

Hậu quả là niềm tin của công chúng và giới giải trí dành cho cô sụp đổ. Dẫn đến, các nhà sản xuất phim cũng ngần ngại mời cô tham gia các dự án lớn, sợ rằng hình ảnh của cô sẽ ảnh hưởng đến doanh thu.

Gần đây, cô chuyển hướng sang dòng phim truyền hình ngắn với dự án Nhược Hy truyện. Đây là vai chính đầu tiên của cô trong thể loại này. Với một diễn viên chuyên nghiệp như Vương Lệ Khôn, việc chuyển sang đóng phim ngắn có thể xem là bước lùi so với vị thế trước đây của cô.

Tương tự, Thư Sướng khi rơi vào quy luật đào thải của giới giải trí đã phải chuyển hướng livestream bán hàng sau đó gia nhập giới phim ngắn. Thư Sướng hẳn rất quen thuộc với khán giả Việt Nam qua hàng loạt bộ phim như Thiên long bát bộ, Nàng tinh vệ lấp biển… Nhan sắc xinh đẹp của Thư Sướng thậm chí từng giúp cô được xem như đối thủ của Lưu Diệc Phi.

Thư Sướng vẫn ước ao đóng phim, thậm chí sẵn sàng hạ mức lương xuống 20.000 NDT mỗi ngày để được làm việc. Gần đây, Thư Sướng đảm nhận vai chính trong phim ngắn Cẩm tú truyện.

Có những diễn viên phim ngắn ước ao được đóng phim dài tập để khẳng định vị thế và được xem như diễn viên chuyên nghiệp. Nhưng có những diễn viên vì hết cơ hội từ phim truyền hình dài tập “lùi bước” để đóng phim ngắn.

Thư Sướng chấp nhận đóng phim ngắn để được tiếp tục được theo đuổi đam mê. Ảnh: Sina.

Quy luật đào thải khắc nghiệt

Sự sa sút của Từ Lộ, Thư Sướng và Vương Lệ Khôn là minh chứng cho sự khắc nghiệt của thị trường giải trí Trung Quốc, nơi không chỉ đòi hỏi nhan sắc, tài năng, mà còn yêu cầu sự khéo léo trong ứng xử, đời tư trong sạch. Ngoài ra, chính quyền Trung Quốc có sự kiểm soát gắt gao với các ngôi sao để tạo ra một thị trường giải trí lành mạnh, văn minh, ảnh hưởng tích cực tới giới trẻ.

Một bài viết trên Sina tiết lộ các nhà sản xuất thường “tự kiểm duyệt” bằng cách tránh mời những diễn viên dính scandal, để đảm bảo phim của họ được phê duyệt.

Bên cạnh đó, thị hiếu khán giả Trung Quốc thay đổi nhanh chóng. Sự cạnh tranh từ lứa diễn viên trẻ cũng là một thách thức lớn. Những cái tên như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Triệu Lộ Tư, Tống Tổ Nhi, Ngu Thư Hân, Vương Sở Nhiên, Châu Dã, Văn Kỳ, Trương Tịnh Nghi, Điền Hi Vi... đang dần chiếm lĩnh thị trường.

Sự cạnh tranh của lứa diễn viên trẻ khiến Vương Lệ Khôn ngày càng ít cơ hội đóng phim. Ảnh: Sohu.

Theo Sina, các diễn viên kể trên thường được ưu ái hơn nhờ khả năng thu hút sự chú ý của công chúng và có sự hỗ trợ từ các fandom mạnh mẽ, trong khi những ngôi sao như Từ Lộ và Vương Lệ Khôn chưa đảm bảo yếu tố đó. Do đó, các nhà sản xuất, đặc biệt những dự án được đầu tư kinh phí lớn thường ưu ái những ngôi sao kể trên hơn để đảm bảo bộ phim của họ chắc chắn thành công.

Sự sa sút của Từ Lộ và Vương Lệ Khôn không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là bức tranh phản ánh sự khắc nghiệt của thị trường giải trí Trung Quốc. Nhan sắc và tài năng có thể mở ra cánh cửa danh vọng, nhưng để trụ vững, các mỹ nhân cần nhiều yếu tố khác và cả sự may mắn như Từ Lộ chia sẻ.

Trong một thị trường mà kiểm duyệt nhà nước, dư luận khắt khe và sự cạnh tranh từ các ngôi sao trẻ luôn rình rập, ánh hào quang của các mỹ nhân dễ dàng vụt tắt.