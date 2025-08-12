Katy Perry trả giá đắt

Ê-kíp của Katy Perry vừa bị xử phạt sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích vì quay phim trái phép tại một khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt.

Theo báo cáo từ Majorca Daily Bulletin, công ty sản xuất MV cho đĩa đơn Lifetimes của Katy Perry đã bị phạt hơn 6.000 Euro vì vi phạm các quy định về bảo tồn thiên nhiên. Vụ việc diễn ra vào tháng 7/2024, khi nữ ca sĩ thực hiện các cảnh quay trong Công viên Tự nhiên Ses Salines, một khu vực được bảo vệ đặc biệt trên quần đảo Balearic (Tây Ban Nha).

Đoạn phim được phát hành cùng đĩa đơn vào ngày 8/8/2024 nhưng ngay lập tức vấp phải sự phản đối gay gắt từ các nhà hoạt động môi trường. Lý do xuất phát từ việc đoàn làm phim đã tiến vào một khu vực cấm, nhằm bảo vệ các môi trường sống quý giá trong công viên, trải dài trên cả đất liền và biển của hai hòn đảo Ibiza và Formentera.

Nữ ca sĩ chụp ảnh trên những cồn cát thuộc đảo S'Espalmador. Ảnh: @Katyperry.

Theo hãng tin Europa Press, công ty sản xuất MV đã nộp phạt ngay lập tức. Đại diện công ty thừa nhận họ không có giấy phép từ Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Môi trường để quay phim tại khu vực này.

Công viên Tự nhiên Ses Salines nằm ở phía Nam hòn đảo Ibiza và phía Bắc hòn đảo Formentera thơ mộng, bao gồm cả vùng biển giữa hai đảo. Khu vực này được bảo vệ vì sự đa dạng sinh học phong phú, đặc biệt là nơi dừng chân và làm tổ quan trọng của các loài chim di cư.

Một phần của công viên từng được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, nhờ vào thảm thực vật biển Posidonia oceanica quý hiếm. Khu vực này được quy hoạch là "vùng có cảnh quan và giá trị nông thôn đặc biệt," với sự kết hợp tuyệt đẹp giữa đường bờ biển, rừng cây và đồng bằng.

Trước đó, vào tháng 9/2024, đại diện của Katy Perry từng lên tiếng đáp trả. "Công ty sản xuất video tại địa phương đã đảm bảo với chúng tôi rằng tất cả các giấy phép cần thiết đều đã được cấp". Vị đại diện cho biết họ đã nhận được sự chấp thuận "bằng lời nói" vào ngày 26/7/2024 để tiến hành quay video vào sau đó.

"Chúng tôi đã tuân thủ mọi quy định liên quan và luôn tôn trọng địa điểm này cũng như các quan chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nơi đây", người phát ngôn của Perry cho biết.