Local brand của Lương Thùy Linh lại nhận 'bão' chê

Trong phiên livestream gần nhất, thương hiệu thời trang của Lương Thùy Linh nhận nhiều bình luận chê về mẫu mã và giá cả.

Lumie Concepts, thương hiệu thời trang của Lương Thùy Linh tiếp tục nhận những phản hồi tiêu cực trong phiên livestream mới nhất. Cụ thể, phiên live trên kênh TikTok của thương hiệu này vào tối 15/8 thu hút hàng chục nghìn người theo dõi. Song ở phần bình luận, nhiều tài khoản mạng để lại bình luận chê các sản phẩm về mẫu mã và giá thành sản phẩm.

"Từ màu sắc, chất liệu, phom dáng, tất cả đều kén da, kén dáng, kén người mặc"; "Trời ơi, nó xấu mà giá cả trên trời"; "Người mẫu dáng đẹp thế mà mặc lên còn thấy bị dìm"; "Dù giảm giá vẫn thấy không phù hợp túi tiền để mua"... là những phản hồi từ cư dân mạng.

Lumie Concepts của Lương Thùy Linh liên tiếp nhận phản hồi trái chiều. Ảnh: @lumieconcepts.

Đây không phải lần đầu những sản phẩm của Lumie Concepts bị chê. Ngay từ khi ra mắt vào đầu tháng 8, thương hiệu thời trang này nhiều lần vấp phải phản hồi thiếu tích cực.

Trong một video, Lương Thùy Linh chia sẻ: "Mỗi người có một gu khác nhau. Tôi luôn mở lòng với tất cả bình luận, góp ý từ khách hàng. Đây là lần đầu tiên của tôi. Vì vậy, sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi mong mọi người bỏ qua và sẽ cố gắng để hoàn thiện sản phẩm hơn nữa".

Lương Thuỳ Linh sinh năm 2000, tại Cao Bằng. Năm 2019, vượt qua nhiều cô gái, Lương Thuỳ Linh đăng quang ngôi vị cao nhất của Miss World Vietnam và lọt top 12 Miss World.

Cô là một trong những hoa hậu thành công khi lấn sân sang lĩnh vực người mẫu. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô tham gia nhiều talk show truyền cảm hứng và có những hoạt động cộng đồng.

Tháng 11/2024, Lương Thùy Linh cho biết cô nhập học chương trình tiến sĩ ở Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên ngành Kinh tế quốc tế.

Hoa hậu đăng ảnh tại trường và chia sẻ: "Từ ngày còn bé tôi đã nuôi ý định theo đuổi con đường học vấn lâu dài. Tôi tin rằng tri thức chính là công cụ mở ra những cánh cửa cơ hội, đưa ta tới những nơi đẹp đẽ hơn và khiến ta trở thành công dân có ích cho xã hội".