Diễn biến mới vụ Jack kiện bạn gái cũ Thiên An

Bà Trần Nguyễn Thiên An đã nộp bản tự khai cho tòa án, qua đó xin vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng và đề nghị tòa án làm việc với luật sư hoặc người ủy quyền.

Ngày 28/8, TAND Khu vực 2 (TP.HCM) đã nhận bản tự khai của bà Trần Nguyễn Thiên An (SN 1998, ngụ TP.HCM), bị đơn trong vụ án hôn nhân và gia đình số 152/2025/TLST-HNGD về "Tranh chấp về xác định cha cho con" với ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack, nguyên đơn).

Theo bản tự khai, bà An trình bày bà là bị đơn trong vụ án tranh chấp về xác định cha cho con với nguyên đơn là ông Tuấn. Vụ án hiện do TAND Khu vực 2 - TP.HCM đang thụ lý giải quyết.

TAND Khu vực 2 (TP.HCM) thụ lý vụ kiện giữa Jack và Thiên An.

Bà An không đồng ý toàn bộ yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn. Bởi theo bà, ông Tuấn là người khởi kiện nên ông Tuấn phải là người có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ chứng minh.

Ông Tuấn khởi kiện yêu cầu Tòa án công nhận cháu Đ. là con của ông Tuấn, thì ông Tuấn là người phải có trách nhiệm cung cấp, giao nộp chứng cứ để chứng minh cháu Đ. là con của ông Tuấn.

Bà An cũng xin vắng mặt trong quá trình giải quyết vụ án vì không phải là người phát sinh tranh chấp với ông Tuấn. Bà An cũng không muốn hòa giải, thương lượng với ông Tuấn và đề nghị tòa án xem xét không tiến hành hòa giải.

“Tôi phải dành nhiều thời gian để chăm sóc, gần gũi, thương yêu con tôi. Tôi phải dành nhiều thời gian để tập trung vào công việc, để có điều kiện chăm sóc con và gia đình được tốt nhất. Tôi không thể tham gia toàn bộ quá trình tố tụng tòa án giải quyết vụ án. Do vậy tôi xin quý tòa cho tôi được vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng (vắng mặt tất cả các buổi làm việc, hòa giải, công khai chứng cứ, xét xử vụ án). Trong quá trình giải quyết vụ án, khi tôi vắng mặt, những vấn đề liên quan tới tôi, tòa án có thể làm việc với phía luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi hoặc người ủy quyền của tôi” - bản tự khai của bà An nêu.

Ngày 14/8, TAND khu vực 2 TPHCM cho biết đã phát thông báo về việc thụ lý vụ án hôn nhân và gia đình về việc "Tranh chấp về xác định cha cho con" giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn và bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An.

Theo đơn khởi kiện ngày 28/3, nguyên đơn ông Trịnh Trần Phương Tuấn yêu cầu tòa án giải quyết: Xác định bé Đ. (sinh ngày 1/4/2021) là con ruột của ông Tuấn, bị đơn không được quyền ngăn cấm việc ông Tuấn thực hiện trách nhiệm làm cha đối với bé Đ..