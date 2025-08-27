Đoàn Di Băng lên tiếng

Sau thời gian im ắng, Đoàn Di Băng bất ngờ có động thái trên mạng xã hội. Người này đính chính về việc một số tài khoản, trang mạng giả mạo cô để bán hàng.

Chiều 27/8, Đoàn Di Băng bất ngờ có động thái trên mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên cô hoạt động lại trang cá nhân sau nhiều tháng im lặng.

Đoàn Di Băng cho biết thời gian qua, có nhiều tài khoản, trang mạng giả mạo cô và thương hiệu Hanayuki để bán hàng.

"Công ty TNHH TMDV VB Group hiện vẫn đang tạm ngừng kinh doanh do tuân thủ quyết định của Cục Quản lý Dược. Trong thời gian này, công ty chúng tôi KHÔNG phân phối và KHÔNG bán bất kỳ sản phẩm nào ra thị trường thông qua fanpage và Toptop tên Di Băng hoặc Đoàn Di Băng hoặc Hanayuki. Mọi sản phẩm đang bán dưới các nick name tài khoản đã nêu trên hiện nay đều là những sản phẩm khác hoàn toàn và không liên quan đến công ty VB Group cũng như thương hiệu Hanayuki", theo Đoàn Di Băng.

Cô cảnh báo các khách hàng về tình trạng giả mạo để tránh bị nhầm lẫn. Đoàn Di Băng nói khi công ty được phép hoạt động trở lại, cô sẽ thông báo chính thức qua kênh fanpage chính chủ có tick xanh, website.

Đoàn Di Băng hoạt động mạng xã hội sau thời gian biến mất.

Trước đó, Đoàn Di Băng nổi tiếng trên mạng xã hội khi thường xuyên chia sẻ cuộc sống xa hoa. Cô luôn xuất hiện với những món hàng hiệu đắt đỏ hoặc khoe cho con học trường có học phí đắt đỏ. Đoàn Di Băng, tên thật là Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990 tại TP.HCM. Cô từng hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ nhưng không đạt nhiều thành công và sự nghiệp cũng mờ nhạt. Sau đó, Đoàn Di Băng chuyển hướng sang kinh doanh mỹ phẩm.

Ngày 29/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả" xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Công ty EBC Đồng Nai), liên quan đến loạt sản phẩm Đoàn Di Băng quảng cáo.

Ngày 17/5, 20/5 và 28/5, Đoàn Di Băng liên tiếp đăng thông báo thu hồi sản phẩm trên trang cá nhân có 1,9 triệu người theo dõi, tuy nhiên cô không thừa nhận hành vi quảng cáo sai sự thật của mình.