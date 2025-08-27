Hình ảnh Đen Vâu bên Hoàng Thùy Linh gây chú ý

Trên trang cá nhân, Hoàng Thùy Linh chia sẻ hình ảnh bên Đen Vâu và các nghệ sĩ tại sự kiện diễn ra ở Hà Nội.

Trên trang cá nhân, Hoàng Thùy Linh đăng tải bộ ảnh bên các đồng nghiệp trong các sự kiện tại Hà Nội, gồm thăm Lăng Bác, Khu di tích Phủ Chủ tịch, và nhận Huy hiệu Bác Hồ.

"Trong những ngày toàn dân hướng về dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước như thế này, được viếng thăm lăng Bác, với Linh như một dịp về nguồn quý giá. Tôi được tới nhà sàn nơi Bác từng ở, thăm thú vườn tược, ghé qua căn phòng nơi những cuộc họp quốc gia quan trọng diễn ra ngày ấy, được thắp hương ở chính gian nhà mà Bác đã ra đi. Giây phút xem lại những thước phim ngày Bác mất, Linh thấy mình thật nhỏ bé, lòng mình tràn đầy sự biết ơn, ghi tạc những hy sinh của cha ông, vì quần chúng, vì quốc gia, để thế hệ con cháu như Linh có cơ hội cất tiếng hát trong thời bình", nữ ca sĩ chia sẻ.

Trong loạt ảnh, Hoàng Thùy Linh diện áo dài nền nã. Tấm ảnh Hoàng Thùy Linh đứng cạnh Đen Vâu nhanh chóng gây chú ý. Bức ảnh ghi nhận hơn 1.500 lượt thích và nhiều bình luận. Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ gửi lời chúc phúc tới cặp ca sĩ - rapper.

Bức ảnh Đen Vâu bên Hoàng Thùy Linh tại sự kiện gần đây gây chú ý. Ảnh: FBNV.

Tại sự kiện họp báo liên quan đến chuỗi sự kiện chào mừng Quốc khánh 2/9, NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng cho biết nhiều nghệ sĩ là các diễn viên, ca sĩ, hoa hậu, vận động viên nổi tiếng... đã chủ động đăng ký tham gia đội hình diễu binh, diễu hành.

Trong đó, Đen Vâu, Tăng Duy Tân, Thanh Lam, Hoàng Thùy Linh, MONO, Tuấn Cry, Trương Quỳnh Anh, Lâm Vĩ Dạ... đăng ký từ sớm.

Rapper Đen Vâu bày tỏ ngay từ đầu mong muốn được tham gia, khẳng định “kiểu gì em cũng phải góp mặt”. Nhiều nghệ sĩ miền Trung, miền Nam còn sẵn sàng tự lo phương án di chuyển ra Hà Nội để có mặt trong sự kiện trọng đại.