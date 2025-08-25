Hình ảnh gây sốt của BTV Hoài Anh

BTV Hoài Anh chia sẻ hình ảnh các thành viên thuộc tổ thuyết minh cho lễ diễu binh, diễu hành 2/9.

Những ngày qua, BTV Hoài Anh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tại các buổi tổng hợp luyện cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm.

Đáng chú ý, Hoài Anh cho biết cô là một trong các thành viên thuộc tổ đọc thuyết minh cho đại lễ 2/9. "Quảng trường Ba Đình lúc này. Chúc bà con xem tổng duyệt thật vui và cổ vũ cho tổ thuyết minh nhé", nữ BTV chia sẻ.

Hoài Anh và các thành viên thuộc tổ thuyết minh cho lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: FBNV.

Theo hình ảnh của BTV Hoài Anh, tổ thuyết minh gồm BTV Hữu Bằng, Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân và một số thành viên khác. Hoài Anh nói đây là nhiệm vụ quan trọng, khó khăn nhưng cũng tràn đầy vinh dự và tự hào. Khoảnh khắc nữ BTV chia sẻ nhận được sự quan tâm, lượt yêu thích và tương tác lớn từ khán giả.

BTV Hoài Anh (sinh năm 1980) ban đầu công tác tại TP.HCM. Đầu năm 2008, cô được lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam cử ra Hà Nội công tác để tăng cường vào đội ngũ biên tập viên của VTV1 và VTV4.

Trong hơn 10 năm, Hoài Anh dẫn nhiều chương trình của Đài và đặc biệt ghi dấu ấn ở bản tin Thời sự 19h. Cô được yêu mến ở phong cách chỉn chu, đĩnh đạc, giọng nói truyền cảm.

Hoài Anh từng nhận giải thưởng Người dẫn chương trình được yêu thích, Biên tập viên lên hình ấn tượng nhất của VTV Awards.

Cuối năm 2021, Hoài Anh ngừng làm việc tại Ban Thời sự để chuyển sang công tác ở Ban Văn nghệ của Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong một lần phỏng vấn, BTV Hoài Anh chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ và phấn đấu để trở thành biểu tượng. Tôi, và có thể cả các đồng nghiệp của tôi, chỉ đơn giản là luôn cố gắng làm tốt công việc của mình bằng tình yêu với công việc và sự tôn trọng với khán giả".