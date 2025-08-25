Chia sẻ gây chú ý của Orange

Sau chung kết Em xinh "say hi", Orange có bài đăng dài trên trang cá nhân. Những chia sẻ của nữ ca sĩ đang gây bàn tán trên mạng xã hội.

Chung kết Em xinh "say hi" khép lại với ngôi vị quán quân thuộc về Phương Mỹ Chi. Trong Best5 còn có Bích Phương, LyHan, Orange và Lamoon.

Sau đêm thi quan trọng, Orange đăng tải những hình ảnh đáng nhớ trong hành trình tại chương trình. Cùng với đó, nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn tới nhà sản xuất, các đồng nghiệp và khán giả đã theo dõi, ủng hộ cô tại cuộc thi.

"Chỉ nên hát thôi, không làm gì khác được đâu", cô mở đầu bài viết bằng một trích dẫn.

Best5 của Em xinh "say hi". Ảnh: NSX.

Sau đó, Orange tiếp tục: "Đó là những điều mà mình từng được nghe liên tục khi mới bắt đầu hành trình âm nhạc, bắt đầu viết những bài hát đầu tiên. Thật may, mình chả được gì ngoài cái lì. Và tại Em xinh "say hi", mình đã hiểu được vì sao 30 cá thể khác biệt lại có thể toả sáng và được yêu thương như thế. Đó là bởi vì ở đó có tận 29 cô cũng lì như mình, không từ bỏ và rất mạnh mẽ".

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc mừng tới Orange vì thành tích lọt vào Best5 ở chương trình.

Hiện, bài đăng của cô đang thu hút lượng chia sẻ và bàn tán lớn trên mạng xã hội. Nguồn cơn xuất phát từ câu trích dẫn mở đầu: "Chỉ nên hát thôi, không làm gì khác được đâu", được cho là đáp trả lại chia sẻ của một nhạc sĩ trong quá khứ.

Thời điểm ấy, dưới một bài đăng của Orange, nhạc sĩ này để lại bình luận: "Em chỉ nên hát thôi".

Orange sinh năm 1997, tên thật là Khương Hoàn Mỹ. Sau khi ký hợp đồng với công ty quản lý của Châu Đăng Khoa, cô nhanh chóng nổi tiếng với ca khúc Người lạ ơi do nam nhạc sĩ sáng tác. Sau khi chấm dứt hợp đồng với công ty cũ, cô vẫn hoạt động sôi nổi, tham gia nhiều chương trình và có những ca khúc gây chú ý.