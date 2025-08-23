Soobin gây ấn tượng trên sân khấu Hà Nội

Nam ca sĩ mang đến set nhạc ấn tượng, với nhiều ca khúc như Trống cơm, Người Việt, Ngồi tựa mạn thuyền hay liên khúc Blackjack - Superstar.

Tối 23/8, Soobin Hoàng Sơn tham gia trình diễn trong đêm nhạc quốc tế diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Nam ca sĩ mang đến set nhạc ấn tượng, với nhiều ca khúc như Trống cơm, Người Việt, Ngồi tựa mạn thuyền, Dancing In The Dark, Tháng năm, Daydream, liên khúc Blackjack - Superstar.

Những tiết mục của Soobin Hoàng Sơn mang đến bầu không khí sôi động, cảm xúc cho khán giả. Sau khi rời khỏi sân khấu, nam ca sĩ tiến vào hậu trường để nghỉ ngơi. Theo một số clip hậu trường ghi lại, Soobin Hoàng Sơn có dấu hiệu kiệt sức. Ê-kíp sau đó lau mồ hôi và quạt cho nam ca sĩ.

Soobin sinh năm 1992, nổi tiếng với những ca khúc như Phía sau một cô gái, Đi để trở về... Trước Anh trai vượt ngàn chông gai, nam ca sĩ có vài năm hoạt động không hiệu quả.

Năm 2024, anh tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai và thành công hâm nóng tên tuổi. Anh hiện sở hữu lượng fan đông đảo và là một trong những ca sĩ đắt show nhất Vpop.

Anh cũng thu hút lượng fan đông đảo. Những sản phẩm gần đây của Soobin như MV Dancing in the dark, ra mắt vào giữa tháng 3, có thành tích tốt và được khán giả đón nhận.