Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Soobin gây ấn tượng trên sân khấu Hà Nội

  • Thứ bảy, 23/8/2025 22:37 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Nam ca sĩ mang đến set nhạc ấn tượng, với nhiều ca khúc như Trống cơm, Người Việt, Ngồi tựa mạn thuyền hay liên khúc Blackjack - Superstar.

Tối 23/8, Soobin Hoàng Sơn tham gia trình diễn trong đêm nhạc quốc tế diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Nam ca sĩ mang đến set nhạc ấn tượng, với nhiều ca khúc như Trống cơm, Người Việt, Ngồi tựa mạn thuyền, Dancing In The Dark, Tháng năm, Daydream, liên khúc Blackjack - Superstar.

Những tiết mục của Soobin Hoàng Sơn mang đến bầu không khí sôi động, cảm xúc cho khán giả. Sau khi rời khỏi sân khấu, nam ca sĩ tiến vào hậu trường để nghỉ ngơi. Theo một số clip hậu trường ghi lại, Soobin Hoàng Sơn có dấu hiệu kiệt sức. Ê-kíp sau đó lau mồ hôi và quạt cho nam ca sĩ.

Soobin sinh năm 1992, nổi tiếng với những ca khúc như Phía sau một cô gái, Đi để trở về... Trước Anh trai vượt ngàn chông gai, nam ca sĩ có vài năm hoạt động không hiệu quả.

Năm 2024, anh tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai và thành công hâm nóng tên tuổi. Anh hiện sở hữu lượng fan đông đảo và là một trong những ca sĩ đắt show nhất Vpop.

Anh cũng thu hút lượng fan đông đảo. Những sản phẩm gần đây của Soobin như MV Dancing in the dark, ra mắt vào giữa tháng 3, có thành tích tốt và được khán giả đón nhận.

Cuốn sách đáng đọc về âm nhạc

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý do GS Gianni Kriscak cùng Hiền Nguyễn Soprano (nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương), Trịnh Thị Oanh (giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương) thực hiện. Sách ra mắt vào tháng 2 và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận.

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.

Cơn sốt 'Mưa đỏ' - cuộc chiến thành cổ Quảng Trị khốc liệt

Tác phẩm vừa là bản hùng ca bi tráng, vừa là câu chuyện xúc động, đầy lãng mạn về tuổi trẻ và khát vọng sống bất diệt.

15 giờ trước

An Nhi

soobin hoàng sơn Soobin Hoàng Sơn soobin hoàng sơn soobin thở bình oxy

  • Nguyễn Hoàng Sơn

    Nguyễn Hoàng Sơn

    Nguyễn Hoàng Sơn hay được biết đến với nghệ danh Soobin Hoàng Sơn là một nam ca sĩ, nhạc sĩ, rapper thuộc công ty SpaceSpeakers Music Production. Năm 2016, Soobin quyết định Nam tiến phát triển sự nghiệp và được nhiều khán giả biết đến với bản hit "Phía sau một cô gái". Anh từng giành được 2 đề cử tại giải Cống hiến.

    Bạn có biết: Soobin Hoàng Sơn từng được đào tạo tại Hàn Quốc với tư cách là một trong những thí sinh tiềm năng của chương trình Ngôi Sao Việt 2014.

    • Ngày sinh: 10/09/1992
    • Chiều cao: 1.70 m
    • Ca khúc tiêu biểu: Phía sau một cô gái, Đi để trở về, Anh đã quen với cô đơn, Xin đừng lặng im,...

    FacebookZing Mp3Youtube

Đọc tiếp

Son Tung gay bung no MXH hinh anh

Sơn Tùng gây bùng nổ MXH

19 giờ trước 14:19 23/8/2025 Giải trí Giải trí

0

Sơn Tùng M-TP gây bùng nổ mạng xã hội Threads sáng 23/8. Chỉ trong thời gian ngắn lập tài khoản trên nền tảng này, ca sĩ đã thu hút hơn 500.000 lượt theo dõi.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý