Ninh Dương Lan Ngọc tham gia show về chiến sĩ công an

Nhà sản xuất Chiến sĩ quả cảm vừa thông báo những khách mời tiếp theo tham gia chương trình gồm Lan Ngọc, Minh Hằng, Huyền Baby và Trang Pháp.

Trưa 23/8, nhà sản xuất Chiến sĩ quả cảm thông báo về 4 gương mặt nữ tiếp theo tham gia chương trình ở tập 5 gồm Lan Ngọc, Minh Hằng, Huyền Baby và Trang Pháp. Ngoài ra, Salim (vợ Long Hạt Nhài) và Huỳnh Khánh Vy (vợ Phan Mạnh Quỳnh) cũng góp mặt trong tập này.

Trong đó, sự xuất hiện của Lan Ngọc gây chú ý. Bởi trước đó không lâu, cô vừa thông báo rời Sao nhập ngũ vì chấn thương chân chưa kịp hồi phục. Chiến sĩ quả cảm cũng là chương trình truyền hình thực tế đòi hỏi nhiều thử thách về thể lực. Vì vậy, khán giả truyền hình thắc mắc việc Lan Ngọc sẽ thể hiện ra sao ở tập 5 của chương trình.

Trong thời gian ngắn, Lan Ngọc góp mặt ở nhiều show thực tế. Ảnh: FBNV.

Ngoài Chiến sĩ quả cảm, tới đây, Lan Ngọc còn góp mặt trong một chương trình khác sắp lên sóng là Running Man Vietnam.

Ninh Dương Lan Ngọc bị thương trong quá trình ghi hình Running Man. Hình ảnh nữ diễn viên ngồi xe lăn từng lan truyền trên mạng xã hội và gây lo lắng. Lan Ngọc sau đó thậm chí vướng tin rút khỏi Running Man.

Tuy nhiên, thời điểm đó, đại diện nhà sản xuất Running Man Vietnam mùa 3 khẳng định thông tin Lan Ngọc rút khỏi chương trình là sai sự thật.

Trong video hậu trường của Running Man vào đầu tháng 8, Lan Ngọc tiết lộ cô đã trở lại ghi hình cho chương trình và theo kịp các đồng nghiệp khác. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn đi tập tễnh do chưa hoàn toàn hồi phục.

Vài năm qua, Lan Ngọc chủ yếu tập trung tham gia các game show. Cô chưa có dự án phim mới. Giữa năm 2024, cô tới Australia để học diễn xuất trong khoảng hai tháng. Song thời điểm ấy, diễn viên không tiết lộ cụ thể cô học trường nào, bộ môn gì.

Quyết định đi du học ngắn hạn của Lan Ngọc khi ấy khiến cô vướng nhiều tin đồn. Thậm chí, nhiều fanpage hay tài khoản mạng đồn đoán cô ra nước ngoài để sinh con hoặc được đại gia tài trợ. Một số hình ảnh được cho là Lan Ngọc bên đại gia cũng lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, những hình ảnh đó thực chất là của nữ diễn viên chụp với bạn bè nhưng bị cắt ghép, chỉnh sửa.