Hình ảnh khác của Mũi trưởng Long và Kỳ Duyên

Kỳ Duyên vừa chia sẻ hình ảnh tập luyện cho concert Sao nhập ngũ. Đáng chú ý, Mũi trưởng Long cũng xuất hiện tại sân khấu tổng duyệt.

Ngày 22/8, dàn nghệ sĩ tham gia buổi tổng duyệt thứ hai cho concert Sao nhập ngũ 2025. Trên trang cá nhân, nhiều nghệ sĩ chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện tại sân khấu diễn ra chương trình.

Hoa hậu Kỳ Duyên vừa đăng tải bức ảnh chụp cùng Mũi trưởng Long. "Chụp hình với tôi là bụng của đồng chí Long không biết đi đâu mất", cô chú thích dưới một bức hình. Đáng chú ý, vẻ ngoài của Mũi trưởng Long có phần khác trước. Khoảnh khắc này nhanh chóng được dân mạng chú ý.

Kỳ Duyên chụp ảnh cùng Mũi trưởng Long ở buổi tổng duyệt. Ảnh: FBNV.

Ít ngày trước, trên nền tảng mạng, Hậu Hoàng chia sẻ những tin nhắn trong cuộc nói chuyện với Mũi trưởng Long. Cô gửi lời nhắn của Diệu Nhi và cho biết sẽ mời Mũi trưởng Long đi concert nếu giảm được 5 kg.

Cô viết: "Tôi cũng muốn nhắn gửi rằng giảm cân đi đồng chí ơi. Từ giờ tới concert còn một tuần, đồng chí giảm được 5 kg tôi mời đồng chí đi concert. Được không ạ". Mũi trưởng Long nhanh chóng phản hồi: "Nhất trí đồng chí ạ. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm".

Trong tập 3 phát sóng ngày 17/8 của chương trình Sao nhập ngũ 2025, sự trở lại của đồng chí Nguyễn Việt Long (sinh năm 1994), hay còn được biết đến với biệt danh Mũi trưởng Long, lập tức gây chú ý. Anh xuất hiện với vai trò giáo viên hướng dẫn, tạo nên nhiều cảm xúc cho dàn nghệ sĩ tham gia.

Diệu Nhi được nhìn thấy bật khóc ở cảnh quay này. Nữ diễn viên sau đó giải thích trên Instagram rằng mình xúc động trước màn biểu diễn của các chiến sĩ đặc công, còn khi gặp lại Mũi trưởng Long thì bất ngờ vì anh thay đổi ngoại hình khá nhiều: “Hình ảnh khác 2020 quá nên mình mắc cười. Biên tập lại gắn nhạc buồn nên mới thành hiểu lầm”.

Đồng chí Nguyễn Việt Long đang giữ chức vụ Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9, Lữ đoàn Đặc công 429, Binh chủng Đặc công.