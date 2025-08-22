Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bi Rain tham gia lễ hội nước ở TP.HCM

  • Thứ sáu, 22/8/2025 18:25 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Ban tổ chức thông báo ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc sẽ góp mặt tại Water Bomb TP.HCM vào giữa tháng 11.

Ban tổ chức Water Bomb TP.HCM 2025 vừa thông báo Bi Rain sẽ góp mặt trong dàn line-up của chương trình. Thông tin này lập tức gây chú ý với cộng đồng fan Kpop, nhất là người hâm mộ Bi Rain.

Ngoài Bi Rain, một số nghệ sĩ khác tham gia lễ hội nước được công bố gồm nhóm nhạc EXID, B.I. Water Bomb TP.HCM 2025 sẽ diễn ra trong hai ngày.

bi rain anh 1

Bi Rain sẽ góp mặt ở lễ hội nước tại TP.HCM.

Đây là lần thứ 5 Bi Rain đến Việt Nam. Lần gần nhất, nghệ sĩ từng góp mặt tại đại nhạc hội "We * Friend", diễn ra vào tháng 6/2019 ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Sinh năm 1982, Rain ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc thần tượng 6 người vào năm 1998. Nhóm tan rã trong vòng một năm. Sau đó, anh ký hợp đồng với JYP Entertainment và trở nên nổi tiếng. Hiện, anh tập trung đào tạo các nhóm nhạc trẻ và phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Năm 2017, Rain kết hôn với nữ diễn viên nổi tiếng Kim Tae Hee sau 5 năm hẹn hò.

Năm 2024, Rain bày tỏ suy nghĩ giải nghệ ở tuổi 42. Anh bộc bạch: "Dạo gần đây tôi hay có suy nghĩ này: 'Tôi có nên chạy theo không hay đã đến lúc tôi phải kết thúc mọi chuyện rồi nhỉ?'. Tôi rất biết ơn khi được trở thành người nổi tiếng nhưng tôi tự hỏi bản thân: 'Tôi có đang làm việc chăm chỉ để đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường không?'. Đây là những gì tôi cảm thấy. Tất nhiên, tôi đang làm việc chăm chỉ nhưng đôi khi tôi nghĩ: 'Có rất nhiều người nổi tiếng khác mà mọi người có thể xem nên mình có cần hoạt động tiếp không?'".

An Nhi

bi rain EXID bi rain lễ hội nước

