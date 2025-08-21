Bạn gái có 22 triệu người theo dõi của Yamal

Theo El Confidencial, Yamal tận dụng ngày nghỉ hiếm hoi của Barcelona sau chiến thắng 3-0 trước Mallorca tại La Liga cuối tuần qua để bay đến Monaco cùng Nicki Nicole. Chuyến đi diễn ra ngay sau khi đội bóng xứ Catalonia được HLV Hansi Flick cho nghỉ ngơi sau buổi phục hồi thể lực hôm 17/8. Động thái mới đây của ngôi sao 18 tuổi được cho là xác nhận chuyện tình cảm với nữ ca sĩ người Argentina.

Cặp cầu thủ - ca sĩ vướng tin đồn hẹn hò vào giữa tháng 7. Thời điểm ấy, Nicki Nicole góp mặt trong tiệc sinh nhật của Yamal. Tiếp đó, nữ ca sĩ được trông thấy xuất hiện tại sân Johan Cruyff trong trận Joan Gamper Trophy gặp Como 1907. Cô mặc áo đấu có tên Yamal và ngồi cùng gia đình, bạn bè của anh.

Nửa kia của anh là nữ ca sĩ nổi tiếng người Argentina, có gần 22 triệu người theo dõi trên mạng. Cô có ngoại hình thu hút, khuôn mặt sắc sảo và phong cách thời trang cá tính.

Người đẹp sinh năm 2000, tên đầy đủ là Nicole Denise Cucco. Cô là chủ nhân của nhiều sản phẩm hit, có thể kể đến như đĩa đơn Wapo Traketero, Colocao, Mamichula, Mala Vida... Tháng 8/2020, Nicki Nicole trở thành người phụ nữ Argentina đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Argentina Hot 100 với Mamichula, cùng rapper Trueno và Bizarrap.

Nicki Nicole cũng góp mặt trong đề cử của nhiều bảng xếp hạng âm nhạc đình đám. Tháng 4/2022, Nicki Nicole đã ra mắt ở Mỹ với tư cách là một nghệ sĩ biểu diễn tại Coachella trên sân khấu Sonora.

Trước khi hẹn hò Yamal, Nicki Nicole từng có khoảng thời gian gắn bó với Peso Pluma. Cả hai trải qua hơn một năm yêu, đồng hành. Đến tháng 8/2024, bộ đôi đường ai nấy đi. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Sự tôn trọng là một điều cần thiết của tình yêu. Khi bạn không được chăm sóc và khi không có sự tôn trọng, tôi sẽ không ở lại. Tôi sẽ chọn cách rời đi".

Người đẹp cũng gắn bó với rapper người Argentina Trueno từ năm 2020 đến 2022. Cả hai hợp tác trong một số dự án âm nhạc.

