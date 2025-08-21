Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Bạn gái có 22 triệu người theo dõi của Yamal

  • Thứ năm, 21/8/2025 09:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Yamal vừa dành những ngày nghỉ hiếm hoi bên bạn gái tin đồn Nicki Nicole. Cô là ca sĩ nổi tiếng người Argentina, có gần 22 triệu người theo dõi trên mạng.

ban gai Yamal anh 1ban gai Yamal anh 2

Theo El Confidencial, Yamal tận dụng ngày nghỉ hiếm hoi của Barcelona sau chiến thắng 3-0 trước Mallorca tại La Liga cuối tuần qua để bay đến Monaco cùng Nicki Nicole. Chuyến đi diễn ra ngay sau khi đội bóng xứ Catalonia được HLV Hansi Flick cho nghỉ ngơi sau buổi phục hồi thể lực hôm 17/8. Động thái mới đây của ngôi sao 18 tuổi được cho là xác nhận chuyện tình cảm với nữ ca sĩ người Argentina.

ban gai Yamal anh 3

Cặp cầu thủ - ca sĩ vướng tin đồn hẹn hò vào giữa tháng 7. Thời điểm ấy, Nicki Nicole góp mặt trong tiệc sinh nhật của Yamal. Tiếp đó, nữ ca sĩ được trông thấy xuất hiện tại sân Johan Cruyff trong trận Joan Gamper Trophy gặp Como 1907. Cô mặc áo đấu có tên Yamal và ngồi cùng gia đình, bạn bè của anh.
ban gai Yamal anh 4ban gai Yamal anh 5

Nửa kia của anh là nữ ca sĩ nổi tiếng người Argentina, có gần 22 triệu người theo dõi trên mạng. Cô có ngoại hình thu hút, khuôn mặt sắc sảo và phong cách thời trang cá tính.

ban gai Yamal anh 6

Người đẹp sinh năm 2000, tên đầy đủ là Nicole Denise Cucco. Cô là chủ nhân của nhiều sản phẩm hit, có thể kể đến như đĩa đơn Wapo Traketero, Colocao, Mamichula, Mala Vida... Tháng 8/2020, Nicki Nicole trở thành người phụ nữ Argentina đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Argentina Hot 100 với Mamichula, cùng rapper Trueno và Bizarrap.
ban gai Yamal anh 7ban gai Yamal anh 8

Nicki Nicole cũng góp mặt trong đề cử của nhiều bảng xếp hạng âm nhạc đình đám. Tháng 4/2022, Nicki Nicole đã ra mắt ở Mỹ với tư cách là một nghệ sĩ biểu diễn tại Coachella trên sân khấu Sonora.

ban gai Yamal anh 9

Trước khi hẹn hò Yamal, Nicki Nicole từng có khoảng thời gian gắn bó với Peso Pluma. Cả hai trải qua hơn một năm yêu, đồng hành. Đến tháng 8/2024, bộ đôi đường ai nấy đi. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Sự tôn trọng là một điều cần thiết của tình yêu. Khi bạn không được chăm sóc và khi không có sự tôn trọng, tôi sẽ không ở lại. Tôi sẽ chọn cách rời đi".
ban gai Yamal anh 10

Người đẹp cũng gắn bó với rapper người Argentina Trueno từ năm 2020 đến 2022. Cả hai hợp tác trong một số dự án âm nhạc.

Sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

'Chiêu' Bi Rain tán tỉnh Kim Tae Hee

Trong một talk show, Kim Tae Hee nhớ lại ngày đầu quen và hẹn hò Bi Rain. Diễn viên cũng tiết lộ về hai con.

41:2436 hôm qua

An Nhi

Ảnh: IGNV

bạn gái Yamal Yamal Nicki Nicole

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý