Góc tối của những 'chiến thần' game show Việt

Hưởng lợi nhiều từ game show song không ít nghệ sĩ cũng tự “hại” mình khi quá ồn ào. Trong chương trình kéo dài nhiều giờ đồng hồ, điểm yếu của người nổi tiếng cũng dễ bị phơi bày.

Tham gia game show được xem là con đường ngắn nhất để nghệ sĩ phủ sóng tên tuổi. Vài năm gần đây, thị trường game show Việt ngày càng nở rộ, thành “lực xoáy” khiến tất cả nghệ sĩ lớn, nhỏ bị hút vào và trở thành một phần của những chương trình thực tế đình đám.

Rất nhiều nghệ sĩ đã nổi tiếng từ game show, ghi điểm với khán giả khi không chỉ giỏi về chuyên môn, mà còn ứng biến linh hoạt, nhanh nhạy và thể hiện nhiều điểm mạnh khác. Song, cũng không ít nghệ sĩ "ôm hận" vì sự bóng bẩy của game show, bị phơi bày những góc khuất khiến khán giả thất vọng.

Khi tất cả đều muốn nổi tiếng

Có một xu hướng đang diễn ra ở game show thực tế vài năm đổ lại đây là số lượng nghệ sĩ tham gia ngày càng đông. Những game show kiểu tuyển chọn tài năng, đào tạo thành nghệ sĩ thực thụ đang dần thoái trào, thay thế bằng những các chương trình xây dựng concept theo kiểu “vơ vét” ngôi sao trên thị trường.

Từ Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đến Anh trai "say hi", Anh trai vượt ngàn chông gai, Em xinh "say hi" hay các game show đang gây sốt là Chiến sĩ quả cảm và Sao nhập ngũ (mùa all-star), có một điểm chung là đều có dàn cast hùng hậu, biến từng game show thành những cuộc chơi tất tay của các “ông lớn” trong ngành sản xuất.

Một khi số lượng nghệ sĩ tham gia quá đông, điều đầu tiên xảy ra là tình trạng xô bồ để cùng cạnh tranh sức ảnh hưởng. Điển hình như Chị đẹp, Anh trai “say hi” hay Em xinh “say hi”, cục diện nhanh chóng chia thành 2 nửa với một nhóm nghệ sĩ nổi lên cực nhanh và nhóm còn lại bị lu mờ.

Các game show ngày càng ít yếu tố chuyên môn, nhường đất để những cuộc tranh luận, đấu đá, các lần phát ngôn và nhiều yếu tố bên lề khác được xuất hiện. Những nghệ sĩ tham gia game show bị đặt vào 2 lựa chọn, cần hoạt ngôn, đôi khi phải biết “diễn” hoặc mờ nhạt.

LyHan nhận nhiều phản ứng khi tham gia Em xinh "say hi".

Cơ hội nổi tiếng chỉ dành cho một nhóm nghệ sĩ nổi bật thật sự, về ngoại hình, tài ăn nói và đôi khi là sự khôn khéo để nắm bắt thời cơ. Diễn biến ở Em xinh “say hi” thể hiện rõ điều đó, khi những thành viên ít nói, ứng biến chậm như Hoàng Duyên, Han Sara, Pháo bị lu mờ so với phần còn lại.

Sự âm thầm khiến nghệ sĩ bị lạc lõng trong cuộc chơi đậm chất giải trí, đôi khi biết tạo ra tiếng cười là một lợi thế. Họ tự cô lập trong game show, luôn nhận kết quả thấp nhất ở từng tập và ra về một cách bình lặng.

Sự hào nhoáng của game show như một cái bẫy đặt ra cho nghệ sĩ. Game show giúp họ nổi lên rất nhanh, nhưng đôi chân có thể đáp xuống mặt đất bất kỳ lúc nào. Điển hình như LyHan ở Em xinh, từ một cái tên hot nhất nhì show, chỉ sau một vài tập trình diễn không tốt hay hành xử kém tinh tế, nữ ca sĩ ngay lập tức nhận chỉ trích từ khán giả. Ở chặng gần cuối, LyHan thậm chí được xem như "kẻ phản diện" trong game show.

Phương Ly bị soi xét từng hành động, cử chỉ trong show thực tế.

Các nghệ sĩ trong chương trình cũng bị soi xét từng hành động, cử chỉ. Ở tập phát sóng gần đây, Phương Ly thành nạn nhân của màn soi xét quá mức từ khán giả. Nữ ca sĩ bị chỉ trích cố tình giữ khoảng cách khi đứng xa các thành viên trong đội là Tiên Tiên, Maiquinn và Tiên Tiên. Hay cô và Châu Bùi cũng vướng nghi vấn bất hòa sau một bài đăng của Phương Ly trên trang cá nhân, sau live stage 4. Phương Ly sau đó phải lên tiếng về loạt thông tin tiêu cực.

"Ly biết có những thông tin tiêu cực không vui, bản thân cũng có suy nghĩ chút tủi thân và tổn thương. Nhưng nghĩ kĩ, đó cũng là những điều mình cần lắng nghe và có lẽ phải trải qua để trưởng thành hơn. Có những lúc mình nghĩ rằng đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều, mong rằng mọi người sẽ nhìn thấy. Nhưng cuộc sống vốn là hành trình không ngừng tiến lên và phấn đấu, nên Ly biết mình vẫn cần cố gắng hơn nữa", cô nói.

Ở một chương trình khác là Chị đẹp đạp gió mùa đầu tiên, ồn ào xảy đến khi Lệ Quyên tố có một đồng nghiệp bất chấp tất cả, làm mọi cách để được tỏa sáng. Sau bài đăng đấu tố của Lệ Quyên, tranh cãi dữ dội xảy ra về việc ai là nghệ sĩ được nhắc tên trong câu chuyện. Nhưng trước hết, chính Lệ Quyên “mất điểm” với khán giả sau sự cố, hứng chỉ trích và sau đó cũng mờ nhạt dần ở game show.

Những show cần chuẩn chỉnh, một số nghệ sĩ chưa làm được

Khác với các show thực tế như Chị đẹp, Anh trai hay Em xinh, những chương trình đang thu hút lượng khán giả đông đảo gồm Chiến sĩ quả cảm và Sao nhập ngũ lại đòi hỏi, yêu cầu khác ở dàn cast.

Chiến sĩ quả cảm được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, do Cục Công tác chính trị và Zeit Media tổ chức sản xuất. Đây là lần đầu tiên có một show về chiến sĩ công an, với sự tham gia nhập vai của dàn cast gồm 12 người, gồm MC Thành Trung, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Neko Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Liên Bỉnh Phát, Song Luân, Long Hạt Nhài, MONO.

Ngay khi nhà sản xuất công bố dàn nam nghệ sĩ tham gia, sự hiện diện của Lê Dương Bảo Lâm đã vấp nhiều tranh luận. Lý do, từ trước đến nay, tên của Lê Dương Bảo Lâm luôn gắn với những ồn ào, trò lố. Không ít lần nam diễn viên bị chỉ trích vì hành vi kệch cỡm, phản cảm trong các chương trình hay livestream.

Lê Dương Bảo Lâm bị nhắc nhở khá nhiều ở Chiến sĩ quả cảm.

Tại sự kiện họp báo khởi động chương trình Chiến sĩ quả cảm, tổng đạo diễn Mai Thắm cũng nhận câu hỏi về tiêu chí nào để lựa chọn dàn cast tham gia một chương trình về các chiến sĩ công an, đòi hỏi nhiều chuẩn chỉnh, nghiêm túc. Và lý do vì sao nhà sản xuất chọn Lê Dương Bảo Lâm dù người này cũng vướng không ít ồn ào.

Thời điểm ấy, đạo diễn Mai Thắm cho biết có hai tiêu chí đối với dàn cast, trong đó nhấn mạnh yếu tố “hy sinh” thời gian, ngoại hình, mong muốn lan tỏa những điều tốt đẹp đến công chúng và đảm bảo sức khỏe để có thể đồng hành xuyên suốt chương trình.

Nữ đạo diễn nói thêm vì Chiến sĩ quả cảm là chương trình của Bộ Công an, yêu cầu phải rất chính thống, nghiêm túc. Tuy nhiên, để dễ tiếp cận khán giả đại chúng, nhà sản xuất quyết định “mềm mại” hơn ở format với những khoảnh khắc gần gũi đến từ các nghệ sĩ. Dàn cast tham gia không biết trước kịch bản, vì vậy, mọi phản ứng, cảm xúc của họ đều tự nhiên, không dàn dựng.

Trên thực tế, sau 4 tập phát sóng, nhà sản xuất đã phần nào giữ được “lời hứa” của họ với khán giả truyền hình. Dàn cast là 12 nghệ sĩ dần nhập cuộc một cách chủ động và không ngại lăn xả ở nhiều thử thách đòi hỏi sự nhanh nhạy, thể lực.

Tuy nhiên, trong nhiều tình huống, Lê Dương Bảo Lâm vẫn gây tranh luận vì sự ồn ào, thiếu tiết chế và không nghiêm túc. Anh liên tục bị chỉ huy nhắc nhở, thậm chí bị phạt bởi tác phong thiếu chuẩn chỉnh, giỡn hớt không đúng thời điểm.

Không chỉ vậy, Lê Dương Bảo Lâm còn lộ nhiều lỗ hổng về kiến thức chữa cháy. Anh còn dùng nước để dập tắt đám cháy khi chưa cắt điện, khiến Trung tá Lê Tấn Châu phải cảnh báo.

Ở một show khác là Sao nhập ngũ, Hòa Minzy, Độ Mixi hay Anh Tú cũng vấp tranh luận khi một số động tác cơ bản như treo súng, đi đều, chào và thôi chào cũng sai động tác. Khi chỉ huy kiểm tra nội dung cơ bản, cả ba cũng lần lượt trả lời không chính xác. Hòa Minzy thậm chí còn bị chỉ huy chê. Việc Hòa Minzy, Độ Mixi hay Anh Tú từng tham gia các mùa Sao nhập ngũ trước đó nhưng vẫn không hoàn thành các yêu cầu đơn giản, khiến khán giả đặt dấu chấm hỏi.

Cùng kỳ năm ngoái, Uyển Ân - một trong số các thành viên của Sao nhập ngũ 2024 - cũng chịu ảnh hưởng lớn về mặt hình ảnh khi tham gia chương trình. Hành động đùa giỡn hay tác phong, cử chỉ được cho là không phù hợp với môi trường quân ngũ khiến em gái Trấn Thành nhận loạt chỉ trích.

Trở lại với đầu bài viết, việc một nghệ sĩ phủ sóng game show là một tín hiệu tích cực về sức nóng, độ yêu thích của người đó đối với khán giả và nhà sản xuất.

Để đảm bảo thành công cho game show, không nhà sản xuất nào dũng cảm mời một nghệ sĩ thiếu tên tuổi, thiếu khả năng hoạt ngôn hoặc sự linh hoạt trên sân khấu.

Tuy nhiên, việc nghệ sĩ phủ khắp mọi game show đôi khi cũng dễ gây phản ứng ngược. Khán giả có thể chuyển từ yêu thích sang trạng thái chán ghét rất nhanh.

Trong bài viết gần nhất trên Tri Thức - Znews, PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long, Giảng viên Cao cấp ngành Truyền thông Chuyên nghiệp, Đại học RMIT chia sẻ rằng game show hoạt động như một "bộ lọc" thương hiệu, có khả năng khuếch đại cả điểm mạnh và điểm yếu. Một nghệ sĩ thông minh, duyên dáng và có kiến thức nền tốt sẽ càng tỏa sáng.

Ngược lại, những yếu điểm về kiến thức, cách ứng xử hay thái độ cũng sẽ bị phơi bày và khuếch đại trước hàng triệu người xem, biến game show từ bệ phóng thành một bài kiểm tra khắc nghiệt mà không phải ai cũng vượt qua được.