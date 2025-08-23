Con trai cao hơn 1,9 m của Phước Sang, Kim Thư

Ngày 23/8, Kim Thư đăng tải hình ảnh bên con trai Đô La (tên khai sinh là Phước Quang) trong lễ tốt nghiệp THPT. Cô diện áo dài đứng cạnh con trai cả trong khoảnh khắc quan trọng.
"Mẹ cảm ơn hai con đã hiểu, yêu thương và luôn bên mẹ. Tương lai phía trước có thể không rải đầy hoa hồng nhưng chúng ta sẽ cùng nhau biến sỏi đá thành cát mịn, để bước đi nhẹ nhàng hơn. Hôm nay, không chỉ có mẹ lau vội những giọt nước mắt hạnh phúc mà xung quanh, rất nhiều bậc phụ huynh cũng lặng lẽ chùi nước mắt. Vì ai cũng hiểu, đằng sau một khoảnh khắc tươi đẹp là bao tháng ngày nỗ lực, là biết bao hy sinh thầm lặng. Chúc mừng con - chặng đường mới chỉ vừa bắt đầu", Kim Thư nhắn nhủ con trai.
Kim Thư bên con trai Phước Quang trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: FBNV.
Đô La nổi bật với vẻ ngoài cao lớn, điển trai. Từ năm 15 tuổi, Đô La đã cao 1,9 m. Em trai của Đô La là Ơ Rô (tên khai sinh: Phước Thịnh) cũng cao trên 1,8 m.
Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả chúc mừng Đô La và dành những lời động viên đến Kim Thư.
Phước Quang, Phước Thịnh là con chung của Kim Thư và Phước Sang. Sau khi cha mẹ ly hôn, hai con ở với Phước Sang. Trong khi đó Kim Thư bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng. Trong một bài phỏng vấn, nữ diễn viên thừa nhận vì không sống cùng hai bé nên giữa mẹ con có khoảng cách. Tuy vậy, cô tin rằng khi các con trưởng thành sẽ hiểu nỗi lòng của mẹ.
Từ năm 2024 đến nay, nghệ sĩ Phước Sang trải qua nhiều lần điều trị đột quỵ tại bệnh viện. Con trai Phước Quang đều ở bên cạnh chăm sóc cha.
