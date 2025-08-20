Hàng nghìn người xếp hàng lấy vé 'concert quốc gia' ở Hà Nội

Sáng 20/8, hàng nghìn người đội nắng, xếp hàng lấy vé miễn phí concert "Việt Nam trong tôi" tại Hà Nội.

9h ngày 20/8, ban tổ chức chương trình Việt Nam trong tôi bắt đầu phát vé miễn phí tại cửa Nhà hát Lớn Hà Nội. Từ sáng sớm, hàng nghìn người đã đội nắng, đứng xếp hàng chờ đến lượt lấy vé.

Sau khi đến lượt, từng người lần lượt tiến vào line theo hướng dẫn của ban tổ chức và đưa căn cước công dân để nhận vé. Nhân viên sẽ ghi nhận thông tin và phát tối đa 2 vé/người

Theo ban tổ chức, đơn vị sẽ phát vé trong 3 ngày, từ ngày 20 - 22/8. Thời gian nhận vé: buổi sáng từ 9h - 11h; chiều 13h - 16h.

Hàng nghìn người xếp hàng chờ lấy vé xem chương trình Việt Nam trong tôi. Ảnh: Cổng thông tin Điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Concert Việt Nam trong tôi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội thực hiện, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan.

Chương trình sẽ diễn ra vào 20h ngày 26/8, tại Sân Bắc Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến, nhóm nhạc Chillies….

Đêm nhạc được đầu tư về kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng với những tiết mục được chọn lựa chỉn chu nhằm tái hiện chặng đường 80 năm hào hùng của dân tộc ta, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, khát khao cống hiến, đặc biệt với các bạn trẻ.

Những ngày qua, nhiều đêm nhạc đã thành công rực rỡ với sự tham gia của hàng trăm nghìn khán giả ở đủ lứa tuổi, thế hệ, ngành nghề khác nhau.

Trong đó chương trình nghệ thuật hoành tráng V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, V Fest - Thanh xuân rực rỡ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh) vào 9-10/8.

Đặc biệt, “concert quốc gia” Tổ quốc trong tim tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 10/8 thu hút 50.000 khán giả. Những hình ảnh, video ghi lại khoảnh khắc xúc động trong concert sau đó lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Ở concert, 50.000 khán giả hòa giọng hát theo từng giai điệu hào hùng, ý nghĩa về tình yêu dân tộc. Sau mỗi ca khúc, khán giả lại đồng thanh hô to “Việt Nam!” khiến sân vận động Mỹ Đình như bùng nổ.