Khó nhận ra NSƯT Kim Oanh

Những hình ảnh mới nhất của NSƯT Kim Oanh khiến nhiều người nhận xét khác lạ, khó nhận ra.

Trên trang cá nhân, NSƯT Kim Oanh chia sẻ loạt ảnh mới. Nữ diễn viên cho biết cô vừa phẫu thuật thẩm mỹ, trẻ hóa ngoại hình. Theo nghệ sĩ, cô đã tiến hành sửa lại dáng mũi, căng da mặt, đính cơ trán, căng da cổ, xóa nếp nhăn dưới viền mắt...

"Nếu cơ thể được coi là một ngôi nhà để cho tâm hồn trú ngụ thì em xin phép được sửa nhà", NSƯT Kim Oanh chia sẻ. Những hình ảnh mới của NSƯT Kim Oanh lập tức gây chú ý. Bên cạnh những lời khen ngợi về vẻ ngoài trẻ trung, không ít bình luận nhận xét sự thay đổi của nữ diễn viên khiến họ khó nhận ra.

Ảnh của diễn viên Kim Oanh trước và sau thẩm mỹ. Ảnh: FBNV.

"Nhìn khác lạ quá, phải xem lại mấy lần mới nhận ra Kim Oanh"; "Trẻ trung nhưng mất nét sắc sảo trước kia"; "Thay đổi đến mức khó nhận ra"; "Nhìn nghệ sĩ Kim Oanh khác quá"... là những bình luận từ khán giả.

NSƯT Kim Oanh sinh năm 1975, là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình phía Bắc. Nữ diễn viên từng góp mặt ở các bộ phim, có thể kể đến như Sóng ở đáy sông, Ma làng, Những ngọn nến trong đêm, Đừng bắt em phải quên...

Năm 2020, nữ diễn viên gây chú ý khi đảm nhận vai Linh trong Đừng bắt em phải quên. Trong bài phỏng vấn, NSƯT Kim Oanh kể cô thường được các đạo diễn giao cho những vai phản diện vì khuôn mặt đanh đá, sắc sảo.

"Tôi quen rồi và công nhận những nhân vật của mình đáng ghét thật. Nếu đáng yêu, họ đã mời tôi vào vai công chúa rồi. Nhưng thà tôi chọn nhân vật đáng ghét, còn hơn là nhạt nhòa, không ai quan tâm. Với gương mặt "đáng ghét" này, không ai mạo hiểm mời tôi đóng nhân vật chính diện", NSƯT Kim Oanh nói.

Năm 2023, nữ diễn viên góp mặt trong phim điện ảnh Người vợ cuối cùng của đạo diễn Victor Vũ.