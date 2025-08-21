Nàng thơ trong 'Mưa đỏ'

Mưa đỏ - bộ phim điện ảnh đến từ đạo diễn Đặng Thái Huyền trình làng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2/9. Bộ phim do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất. Mưa đỏ lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Tiểu đội 1 gồm những thanh niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt này. Trong phim, diễn viên Hạ Anh đảm nhận vai Hồng, cô gái lái đò trên sông Thạch Hãn.

Nhân vật Hồng là bóng hồng duy nhất trong Mưa đỏ. Cô có vẻ ngoài thu hút và tính cách gan dạ, nhanh trí. Hồng luôn tìm cách vượt qua mọi khó khăn để đưa các chiến sĩ qua sông. Trong phim, Hồng và Cường (Nhật Hoàng thủ vai) phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên. Cả hai trải qua những biến cố, mất mát lẫn đau thương trong thời chiến. Cường luôn giữ chiếc khăn của người yêu bên mình khi ra trận.

Chia sẻ tại buổi công chiếu phim ở TP.HCM, Hạ Anh cho biết đây là vai diễn khó nhất của cô từ trước đến nay. Cô phải học cách lái đò và luôn tự trấn an bản thân ở mỗi cảnh quay trên sông. "Khi xem những thước phim trên màn ảnh rộng, tôi thực sự rất xúc động. Cảm ơn đạo diễn Đặng Thái Huyền và toàn bộ ê-kíp luôn động viên, hỗ trợ cho tôi cùng dàn diễn viên", nữ chính Mưa đỏ nói.

Trước Mưa đỏ, Hạ Anh góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh. Cô từng tham gia Cả một đời ân oán, Cô gái đến từ hôm qua, Yêu đi, đừng sợ...

Hạ Anh sinh năm 1995 tại tỉnh Gia Lai. Cô có chiều cao 1,63 m, khuôn mặt ưa nhìn. Hạ Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ việc làm người mẫu ảnh, sau đó tham gia diễn xuất trong một số MV của ca sĩ Việt.

Hình ảnh đời thường của Hạ Anh. Cô theo đuổi hình tượng "nàng thơ" với phong cách thời trang thanh lịch, nữ tính nhưng không kém phần gợi cảm.

Nữ diễn viên đầu tư vào outfit khi góp mặt tại các sự kiện giải trí. Trên trang cá nhân, người đẹp chăm chỉ chia sẻ những hoạt động trong công việc và đời thường. Song cô hiếm khi nhắc đến chuyện tình cảm.

