Sơn Tùng gây bùng nổ MXH

Sơn Tùng M-TP gây bùng nổ mạng xã hội Threads sáng 23/8. Chỉ trong thời gian ngắn lập tài khoản trên nền tảng này, ca sĩ đã thu hút hơn 500.000 lượt theo dõi.

Ngày 23/8, Sơn Tùng M-TP mở tài khoản trên mạng xã hội Threads. Chỉ sau thời gian ngắn, tài khoản mang tên nam ca sĩ thu hút một lượng lớn theo dõi (hơn 500.000). Bài đăng đầu tiên của Sơn Tùng M-TP trên Threads với nội dung: "Sơn Tùng M-TP. Thấy tui cười vậy thôi chứ bên trong tui cũng vui lắm", nhận hàng chục nghìn lượt thích và bình luận.

"Sơn Tùng chính thức gia nhập Threads City rồi"; "Bùng nổ quá"; "Bắt trend nhanh quá"... là những bình luận từ người hâm mộ.

Sơn Tùng nhiều lần gây sốt mạng xã hội khi "bắt trend". Ảnh: FBNV.

Thời gian gần đây, Sơn Tùng nhiều lần khiến fan thích thú với những bài đăng trên trang cá nhân. Ngày 23/1, nam ca sĩ chia sẻ loạt ảnh được chụp cách đây 14 năm. Anh cũng kể lại cuộc trò chuyện với bạn cùng lớp ở thời điểm đó. Loạt ảnh nhận được lượt tương tác lớn cùng nhiều bình luận từ người hâm mộ.

Vào những tháng cuối năm 2024, nam ca sĩ quê Thái Bình cũng liên tục gây sốt mạng xã hội, từ việc ngồi trà đá, đi xích lô, ném áo hiệu tặng fan tới ngồi cà phê bệt. Cũng bởi ít xuất hiện nhưng mỗi lần xuất hiện lại rất đời thường, gần gũi nên sự bàn tán xoay quanh Sơn Tùng luôn sôi nổi. Đặc biệt, những trào lưu Sơn Tùng tạo ra như ngồi trà đá, đi xích lô cũng dễ “đu” và bất cứ ai có thể làm theo nên hiệu ứng càng bùng nổ.

Nam ca sĩ cũng hoạt động mạng xã hội tích cực hơn trước. Anh không ngại khoe những hình ảnh trong phòng tập gym hay cuộc sống đời thường. Mỗi bài đăng của Sơn Tùng thu hút lượng thích và tương tác lớn từ fan.