Phương Hằng sinh con

Nữ diễn viên thông báo tin vui vào sáng 22/8. Vợ chồng Phương Hằng đón con gái đầu lòng sau nhiều năm kết hôn.

Ngày 22/8, Phương Hằng cho biết đã sinh con gái đầu lòng. Cô bé được đặt tên ở nhà là Jennie. "Chào mừng con yêu đến với thế giới tuyệt vời này. Vì có con, ba mẹ là người hạnh phúc nhất trên đời", nữ diễn viên chia sẻ.

Cô cũng đăng tải một số khoảnh khắc bên chồng và con gái tại bệnh viện. Ca sĩ Anh Tâm cho biết Phương Hằng sinh mổ cách đây vài tuần. Song đến thời điểm này, vợ chồng anh mới quyết định thông báo tin vui đến đồng nghiệp và khán giả.

"Chào Jennie đến với thế giới này", nam ca sĩ viết trên trang cá nhân.

Vợ chồng Phương Hằng đón con gái đầu lòng. Ảnh: FBNV.

Dưới bình luận, nhiều nghệ sĩ, khán giả gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Phương Hằng.

Trước đó, Phương Hằng công bố tin mang thai con đầu lòng vào đầu tháng 7 sau 8 năm kết hôn.

Diễn viên Phương Hằng và ca sĩ Anh Tâm kết hôn vào năm 2017, sau thời gian quen biết từ các hoạt động nghệ thuật. Trải qua 8 năm chung sống, cả hai giữ cuộc sống kín tiếng, ít xuất hiện trước truyền thông.

Phương Hằng sinh năm 1989, hoạt động nghệ thuật từ năm 2009. Cô từng góp mặt trong nhiều phim truyền hình như Thứ ba học trò, Chân tình, Thụy khúc, nhưng chỉ thực sự gây chú ý khi đảm nhận nhân vật Minh trong Gạo nếp gạo tẻ (2018). Vai diễn này cũng giúp cô đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh Diều Vàng.

Anh Tâm sinh năm 1983, từng là ca sĩ được biết đến với các ca khúc ballad như Lại gần hôn anh, Để em rời xa. Những năm gần đây, anh ít hoạt động showbiz, tập trung vào cuộc sống gia đình. Giai đoạn 2020 - 2022, Anh Tâm đối mặt với vấn đề tăng cân mất kiểm soát, từng nặng tới gần 100 kg, dẫn đến trầm cảm. Nhờ chế độ ăn uống, luyện tập nghiêm ngặt và sự hỗ trợ từ vợ, anh giảm gần 30 kg và lấy lại cân bằng.