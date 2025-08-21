Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất kế hoạch tổ chức các concert

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 7784/VPCP-KGVX ngày 20/8, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc nghiên cứu, đề xuất kế hoạch tổ chức các concert trong thời gian tới.

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 7784/VPCP-KGVX ngày 20/8/2025 gửi Bộ trưởng Bộ VHTTDL; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc nghiên cứu, đề xuất kế hoạch tổ chức các concert trong thời gian tới.

V Concert - Rạng rỡ Việt Nam do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Theo đó, về việc tổ chức các concert trong thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

Qua theo dõi dư luận về việc tổ chức các concert vừa qua cho thấy hiệu ứng xã hội rất tốt. Yêu cầu đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đồng chí Tổng Giám đốc: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định pháp luật khẩn trương nghiên cứu và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch duy trì và phát huy các concert với nội dung đổi mới, khuyến khích sự sáng tạo của các nghệ sĩ, người làm chương trình, ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại và nghiên cứu lấy tên là “Lễ hội tinh thần Việt Nam”, lựa chọn các vùng miền, tỉnh, thành phố phù hợp để tổ chức các concert vào thời gian thích hợp, tạo hiệu ứng, năng lượng tích cực cho toàn dân tộc, không để xảy ra tình trạng lợi dụng tổ chức không đảm bảo chất lượng, sai quy định, vi phạm thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường văn hóa và đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.