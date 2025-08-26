Concert 'Việt Nam trong tôi' quyên góp, sẻ chia với bà con miền Trung

Ban tổ chức thông báo concert "Việt Nam trong tôi" vẫn được tiến hành, dù thời tiết không thuận lợi. Trong concert sẽ có chương trình quyên góp để sẻ chia với đồng bào miền Trung.

Ngày 26/8, ban tổ chức concert Việt Nam trong tôi cho biết chương trình vẫn diễn ra theo kế hoạch vào 20h cùng ngày, tại Sân Bắc Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

"Trong những ngày này, cả nước đang dõi theo tình hình bão số 5, chia sẻ sâu sắc với đồng bào các tỉnh bị thiệt hại. Cùng lúc đó, các hoạt động liên quan đến kỷ niệm 80 Quốc khánh vẫn được triển khai theo kế hoạch như lời khẳng định về sức mạnh tinh thần, về ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam. Với tinh thần đó, vượt qua sự không thuận lợi của thời tiết, concert Việt Nam trong tôi vẫn được tiến hành để nêu cao tinh thần Việt Nam trong tôi là tự hào, là lòng yêu nước, là sẻ chia, là tương thân, tương ái. Âm nhạc trong concert hôm nay không chỉ là nghệ thuật, mà còn là sợi dây kết nối triệu trái tim, cùng chung nhịp đập của tình quê hương, nghĩa đồng bào", theo ban tổ chức.

Khán giả chờ để đến lượt vào lấy vé concert Việt Nam trong tôi. Ảnh: Đinh Hà.

Ban tổ chức cho rằng đây là dịp để gửi gắm niềm tin, sự động viên tới đồng bào miền Trung - những người đang chịu nhiều mất mát bởi thiên tai. Trong concert cũng có chương trình quyên góp để sẻ chia với đồng bào miền Trung.

"Mỗi cái nắm tay, từng lời bài hát vang lên là một lời cầu chúc bình an, mỗi trái tim rung động là một ngọn lửa sẻ chia. Hãy cùng nhau làm nên một concert của lòng nhân ái, đoàn kết - truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đêm nhạc hôm nay chính là lời nhắc nhở: dù gian khó thế nào, người Việt Nam luôn biết đứng bên nhau, vượt qua bão tố, để một Việt Nam kiêu hãnh và yêu thương mãi ngời sáng trong trái tim mỗi chúng ta", ban tổ chức nhấn mạnh.

Concert Việt Nam trong tôi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội thực hiện, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan.

Concert quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến, nhóm nhạc Chillies….

Đêm nhạc được đầu tư về kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng với những tiết mục được chọn lựa chỉn chu nhằm tái hiện chặng đường 80 năm hào hùng của dân tộc ta, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, khát khao cống hiến, đặc biệt với các bạn trẻ.