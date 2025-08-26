Diệp Lâm Anh gợi cảm bên bạn trai kém 11 tuổi

Diệp Lâm Anh đón tuổi mới bên bạn trai Phạm Kiên cùng đồng nghiệp thân thiết. Thời gian gần đây, nữ diễn viên và người yêu thoải mái chia sẻ hình ảnh bên nhau.

Diệp Lâm Anh vừa tổ chức tiệc mừng sinh nhật, nhân dịp bước sang tuổi 36. Nhiều đồng nghiệp thân thiết như Huyền Baby, Đàm Thu Trang, Pông Chuẩn, Trang Pháp, Lan Ngọc... đến chúc mừng sinh nhật cô.

Đáng chú ý, Diệp Lâm Anh thoải mái chia sẻ hình ảnh bên bạn trai - người mẫu Phạm Kiên trong ngày quan trọng. Cả hai diện trang phục đồng điệu. Trong đó, nữ diễn viên gợi cảm với outfit gồm corset Louis Vuitton kết hợp quần jeans cạp trễ.

"Hạnh phúc quá đi mất. Cảm ơn tất cả tình yêu của mọi người dành cho tôi trong ngày sinh nhật", Diệp Lâm Anh chia sẻ.

Diệp Lâm Anh đón sinh nhật bên bạn trai. Ảnh: FBNV.

Thời gian gần đây, Diệp Lâm Anh và bạn trai thoải mái hơn khi chia sẻ hình ảnh, khoảnh khắc bên nhau. Nửa kia của Diệp Lâm Anh sinh năm 2000, quê ở Yên Bái. Anh theo học ngành Diễn viên Sân khấu Kịch tại Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội.

Năm 2022, Phạm Kiên trở thành quán quân trong một chương trình truyền hình thực tế. Anh tạo thiện cảm với nhiều khán giả nhờ chiều cao ấn tượng, lên tới 1,82 m, cùng gương mặt điển trai, thư sinh, nụ cười sáng. Bước ra khỏi chương trình, Phạm Kiên tham gia một số sàn diễn thời trang, hay đóng quảng cáo, phim ảnh...

Trong một bài phỏng vấn, Diệp Lâm Anh chia sẻ về bạn trai. Cô nói: "Bạn trai mới của tôi tử tế và có trách nhiệm. Sau biến cố trong hôn nhân, tôi muốn có một tình yêu nhẹ nhàng, bình yên. Tôi không đòi hỏi gì cả. Đây là giai đoạn vui vẻ, hạnh phúc của tôi".

Diệp Lâm Anh tham gia show Chị đẹp đạp gió mùa đầu tiên, sau đó ra mắt trong nhóm nhạc LUNAS. Năm 2024, cô góp mặt ở show Nữ hoàng vũ đạo đường phố - phiên bản Việt của Street Woman Fighter với vai trò giám khảo. Người đẹp từng kết hôn và có 2 con chung với doanh nhân Đức Phạm. Diệp Lâm Anh tâm sự cô bước ra khỏi cuộc hôn nhân cũ với tâm thế cởi mở, tích cực và luôn nhìn về những điều tốt đẹp trong tương lai. Những gì ở quá khứ, cô gác lại và không còn để tâm.