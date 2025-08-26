Ngoại hình Chung Hân Đồng sau khi giảm cân

Chung Hân Đồng sau nhiều tháng "ở ẩn" trên mạng xã hội bất ngờ tái xuất với ngoại hình thay đổi khó nhận ra. Người hâm mộ khen ngợi diễn viên trẻ hơn nhiều so với tuổi thực.

Theo China Times, Chung Hân Đồng những năm gần đây thường xuyên gây lo lắng vì ngoại hình thay đổi chóng mặt. Hồi tháng 1 năm nay, cô tăng cân trở lại. Thế nhưng mới đây, nữ diễn viên gây sốc khi khoe sắc vóc sau khi giảm cân.

Trên trang cá nhân, Chung Hân Đồng chia sẻ loạt ảnh đi nghỉ dưỡng, tận hưởng khoảnh khắc thư thái trên bãi biển. Người đẹp diện bikini phối với chân váy lưới, khoe body thon gọn, săn chắc khác hoàn toàn với hình ảnh cách đây 7 tháng. Đây là lần đầu tiên ngôi sao 44 tuổi cập nhật mạng xã hội sau một thời gian dài "ở ẩn" kể từ tháng 11/2024.

Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ ngỡ ngàng trước màn "lột xác" của Chung Hân Đồng. Nhiều bình luận khen ngợi cô trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thực. “Cuối cùng chị cũng trở lại mạng xã hội", "Chung Hân Đồng trẻ quá, nhìn không nghĩ là đã bước sang tuổi 44", "Mừng cho cô ấy khi đã lấy lại vóc dáng năm xưa"... là một số bình luận của người hâm mộ.

Chung Hân Đồng khoe sắc vóc trẻ trung ở tuổi 44. Ảnh: IGNV.

Chung Hân Đồng gặp các vấn đề về cân nặng sau khi ly hôn tháng 6/2020. Thời điểm ấy, nữ diễn viên gầy rộc, nhìn tiều tụy, nhưng tới tháng 7 cô lại tăng cân bất thường. Khi tham gia chương trình thực tế Rung động tuổi 20, gương mặt cô tròn trịa hơn hẳn, khiến khán giả ngỡ ngàng.

Trước những thắc mắc của dân mạng, diễn viên lên tiếng giải thích, khẳng định sức khỏe không có vấn đề, chỉ là do rối loạn hormone. Sau đó, khi góp mặt trong Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 3, Chung Hân Đồng từng kiên trì tập luyện trong 4 tháng, thành công giảm 10 kg và xuất hiện với vóc dáng mảnh mai. Song sau đó, người đẹp tiếp tục bị phát hiện tăng cân trở lại.

Chung Hân Đồng cho biết cô rất lo lắng về ngoại hình của mình: "Mỗi khi nhìn thấy từ khóa A Kiều (biệt danh của Chung Hân Đồng - PV) tăng cân, tôi cảm thấy rất áp lực. Tôi không muốn béo", cô chia sẻ trong một show truyền hình.