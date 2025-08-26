Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chuyện gì đang xảy ra với Britney Spears?

  Thứ ba, 26/8/2025 11:00 (GMT+7)
Công chúa nhạc pop gây xôn xao khi thừa nhận cuộc hôn nhân với Sam Asghari chỉ như "một sự đánh lạc hướng giả tạo", giúp cô đối diện nỗi đau sau hàng loạt biến cố đời tư.

Theo People, Britney Spears thời gian qua gây lo lắng khi có nhiều động thái kỳ lạ trên mạng xã hội. Đỉnh điểm là hôm 25/8, nữ ca sĩ có bài đăng dài tiết lộ về những khó khăn, khủng hoảng mà cô phải đối mặt sau những cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Công chúa nhạc pop cho biết cô từng bị cắt đứt quyền gọi điện hay nhắn tin cho hai con trai Jayden James và Sean Preston (con chung với chồng cũ Kevin Federline). "Tôi nhớ mình đã sống sót nhờ chối bỏ sự thật và rất nhiều nước mắt... Tôi tin rằng, dù tôi yêu ngôi nhà của mình, nhưng ở đó có quá nhiều tổn thương và sự lạm dụng".

Chủ nhân hit Toxic sau đó gọi cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Sam Asghari là "một sự đánh lạc hướng giả tạo" để cô đối diện với nỗi đau. Chia sẻ của Spears khiến dân mạng xôn xao bàn luận, lo ngại cô đang gặp khủng hoảng tinh thần.

Britney Spears anh 1

Britney Spears và Sam Asghari thời còn mặn nồng. Ảnh: FilmMagic.

Trước những tranh luận trái chiều, Sam Asghari mới đây đã lên tiếng về cuộc hôn nhân với Britney Spears.

“Cuộc hôn nhân đối với tôi là thật. Có thể nó ngắn ngủi, nhưng chúng tôi đã ở bên nhau suốt 7 năm. Tôi đã yêu cô ấy, sẽ luôn dành tình cảm cho cô ấy và mãi chúc cô ấy những điều tốt đẹp nhất", Asghari cho biết.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Page Six Radio hồi tháng 6, Asghari từng thừa nhận việc có bạn đời nổi tiếng có nhiều mặt trái, đặc biệt khi anh bị truyền thông soi mói nhiều hơn. Nam người mẫu cũng nhắc lại chuyện lần đầu gặp Britney Spears trên phim trường, khi anh đóng vai người tình của cô trong MV Slumber Party (2016).

Asghari nộp đơn ly hôn Spears ngày 16/8/2023, sau 14 tháng kết hôn. Cả hai không có con chung, dù trước đó anh từng nhiều lần bày tỏ mong muốn có con với nữ ca sĩ. Vụ ly hôn hoàn tất vào tháng 5/2024.

