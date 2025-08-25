Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ảnh khoe body gây sốt của David Beckham và con trai

  Thứ hai, 25/8/2025 10:45 (GMT+7)
David Beckham cùng con trai út Cruz Beckham gây chú ý khi đăng ảnh mặc đồ bơi, khoe body khi nghỉ dưỡng trên du thuyền.

Theo Page Six, hôm 24/8, Cruz Beckham gây xôn xao khi đăng tải trên Instagram bức ảnh chụp cùng bố trong kỳ nghỉ gia đình ở Italy. Cả hai diện quần bơi Speedo, cởi trần khoe body săn chắc khi nghỉ dưỡng trên du thuyền.

Cruz tạo dáng khoe cơ bụng 6 múi. Trong khi đó, David Beckham cười rạng rỡ khi tạo dáng bên con trai út. Ở tuổi 50, huyền thoại bóng đá Anh vẫn giữ được thân hình săn chắc, quyến rũ. Bức ảnh nhanh chóng thu hút quan tâm và được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ thích thú khi hai bố con Beckham khoe body.

Cruz cũng khoe nhiều tấm ảnh khác ghi lại cảnh gia đình tận hưởng kỳ nghỉ ở Italy. Nam ca sĩ cùng gia đình hào hứng tham gia lớp học nấu ăn, thưởng thức bữa tối thân mật. Hay trong một bức ảnh, Romeo Beckham tình tứ hôn má bạn gái Jackie Apostel.

David Beckham anh 1

David Beckham và con trai cởi áo khoe body trên du thuyền. Ảnh: IGNV.

Gia đình Beckham nổi tiếng không ngần ngại thể hiện tình cảm nơi công cộng. Tuần trước, cựu danh thủ và vợ Victoria tình tứ trên siêu du thuyền trị giá gần 22 triệu USD ngoài khơi Amalfi.

David và Victoria kết hôn từ năm 1999, có 4 người con: Brooklyn (26 tuổi), Romeo, Cruz và Harper. Brooklyn hiện vướng mâu thuẫn căng thẳng với gia đình và được cho là đang cố tách ra khỏi nhà Beckham. Anh và vợ Nicola Peltz hồi đầu tháng tổ chức lễ làm mới lời thề hôn nhân, nhưng không mời bất kỳ ai thuộc gia đình Beckham tới tham dự.

Theo nguồn tin của Page Six, Brooklyn từng thông báo với gia đình rằng anh “không muốn liên lạc gì nữa” và sẽ không phản hồi bất kỳ ai cố gắng kết nối.

