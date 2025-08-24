'Mưa đỏ' cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng

Kết thúc tuần mở màn, bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền mang về 100 tỷ đồng. Phim đang cho thấy tốc độ kiếm tiền cao hiếm thấy trong lịch sử điện ảnh Việt.

Mưa đỏ mở bán suất chiếu sớm từ tối 21/8 và chính thức công chiếu từ 22/8. Phim gây sốt ngay từ thời điểm chào sân, thu hút đông đảo khán giả ra rạp. Tính tới tối 24/8, doanh thu tác phẩm đã chạm mốc 100 tỷ đồng , theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam.

Mưa đỏ là phim Việt thứ 10 chạm mốc doanh thu này trong năm 2025, sau Chị dâu, Bộ tứ báo thủ, Nụ hôn bạc tỷ, Đèn âm hồn, Nhà gia tiên, Quỷ nhập tràng, Địa đạo, Lật mặt 8 và Thám tử Kiên.

Riêng trong ngày 24/8, đứa con tinh thần của Đặng Thái Huyền dắt túi 33 tỷ đồng , với khoảng hơn 330.000 đầu vé được bán ra. Phim có tỷ lệ suất chiếu lẫn tỷ lệ lấp đầy rạp ở mức ấn tượng.

Tốc độ kiếm tiền của Mưa đỏ thậm chí vượt cả Địa đạo - bộ phim cùng chủ đề chiến tranh từng gây sốt khi ra mắt hồi tháng 4. Trước đó, bộ phim của Bùi Thạc Chuyên phải mất 1 tuần để cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng .

Mưa đỏ tạo nên cơn sốt chưa từng thấy ở dòng phim chiến tranh của Việt Nam.

Mưa đỏ lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Phim gây sốt nhờ câu chuyện xúc động về hình ảnh người lính, lại ra rạp vào thời điểm thuận lợi, khi người dân cả nước đang sục sôi tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (A80).

Ở diễn biến khác, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền nhiều clip quay lén, tiết lộ nội dung phim. Những clip này thu hút hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn lượt xem. Tới chiều 24/8, đạo diễn Đặng Thái Huyền lên tiếng, cầu xin khán giả chấm dứt các hành động này.

"Công sức của cả ê-kíp chuẩn bị trong nhiều năm trời. 81 ngày đêm lăn lộn, tận hiến, cả máu, mồ hôi, nước mắt đã đổ trên phim trường. Xin khán giả đi xem phim yêu thương ê-kíp, đừng spoil nội dung, chụp rồi quay những cảnh quan trọng tung lên mạng tiết lộ hết nội dung phim", đạo diễn viết trên trang cá nhân.