Phim có Hoài Linh đụng độ với cơn sốt 'Mưa đỏ'

Thu 100 tỷ sau 3 ngày chiếu, "Mưa đỏ" tạo nên cơn sốt hiếm thấy ngoài phòng vé Việt. Với tốc độ kiếm tiền hiện tại, khả năng phim chạm tới cột mốc 200 tỷ hoàn toàn có thể xảy ra.

Phòng vé Việt hiếm khi chứng kiến một "hiện tượng" đặc biệt như Mưa đỏ. Sau buổi chiếu đặc biệt và 3 ngày chiếu chính thức, bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền mang về 100 tỷ đồng trong tối 24/8. Tác phẩm không có đối thủ ngoài rạp, gần như một mình chiếm trọn miếng bánh doanh thu.

Cuối tuần mở màn, Mưa đỏ dắt túi 82 tỷ đồng , với 842.000 đầu vé bán ra trên tổng số 12.500 suất chiếu. Tức bình quân, mỗi suất chiếu bán ra 67 vé - con số cao kỷ lục với phim Việt. Theo khảo sát, các suất chiếu tại những khung giờ thuận lợi hầu như luôn trong tình trạng "cháy vé". Suất chiếu Mưa đỏ cũng phủ kín, tỷ lệ lấp đầy ở mức cao.

Với tốc độ kiếm tiền hiện tại, Mưa đỏ gần như nắm chắc cơ hội chạm tay tới mốc doanh thu 200 tỷ, thậm chí lớn hơn. Phim dự kiến sẽ sớm vượt qua thành tích của Địa đạo ( 172 tỷ đồng ), trở thành phim chiến tranh Việt ăn khách nhất lịch sử.

Mưa đỏ thu 100 tỷ đồng trong tuần mở màn.

Bên cạnh câu chuyện xúc động thu hút sự quan tâm, Mưa đỏ hưởng lợi từ việc ra rạp đúng thời điểm. Phim trình làng khi bom tấn Thanh gươm diệt quỷ đã ít nhiều giảm nhiệt, lại trùng với thời điểm cả nước hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (A80).

Nhờ vậy, những chủ đề xoay quanh Mưa đỏ dễ dàng thu hút quan tâm, tạo được độ nhận diện lớn trên nhiều nền tảng - yếu tố giúp phim lan tỏa sức nóng, duy trì đời sống tại rạp.

Dẫu vậy, trong tuần này, đứa con tinh thần của đạo diễn Đặng Thái Huyền không còn "một mình một đường". Mưa đỏ sẽ phải đối diện với sự cạnh tranh của 2 phim đồng hương mới ra rạp, lần lượt là Cô dâu ma và Làm giàu với ma 2. Cô dâu ma thuộc thể loại kinh dị, là dự án điện ảnh hợp tác Việt - Thái. Trong khi Làm giàu với ma 2 là hậu truyện của tác phẩm hài từng gây sốt năm 2024, quy tụ những gương mặt ăn khách như Tuấn Trần, Hoài Linh...

Cô dâu ma và Làm giàu với ma ra rạp ngày 29/8.

Trở lại với phòng vé Việt tuần qua, vị trí á quân thuộc về Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành. Bị Mưa đỏ soán ngôi vương, tác phẩm hoạt hình xứ Phù Tang giảm nhiệt mạnh. Phim thu 16 tỷ đồng trong 3 ngày cuối tuần, nâng tổng doanh thu vượt mức 120 tỷ.

Một số phim Việt khác như Mang mẹ đi bỏ, Chốt đơn đều giảm nhiệt sâu. Như dự đoán trước đó của Tri Thức - Znews, Mang mẹ đi bỏ không có cơ hội chạm tay tới cột mốc doanh thu 200 tỷ đồng . Phim nhiều khả năng sẽ dừng chân trước mức doanh thu 175 tỷ.

Trong khi, Chốt đơn trượt dài ngoài phòng vé sau loạt ồn ào. Tác phẩm hầu như không còn bán được vé, doanh thu hiện mới ở mức 5 tỷ.