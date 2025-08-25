Britney Spears gây lo lắng khi đăng ảnh khỏa thân

Công chúa nhạc pop vừa đăng ảnh khỏa thân chụp từ phía sau. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ liên tục có những động thái gây lo lắng.

Theo tờ People, Britney Spears gây hoang mang khi vừa đăng tải ảnh khỏa thân trên Instagram. Trong bức hình, giọng ca Gimme More giơ cao hai tay hướng ra phía cửa, quay lưng về phía ống kính.

Spears diện đôi boots đen cao đến gối, để tóc dài buông xõa. Cô dùng biểu tượng bông hồng nhỏ để che vùng nhạy cảm. Bức ảnh không chú thích và đã tắt phần bình luận, nhưng nhanh chóng được quan tâm và lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hơn 200.000 lượt thích chỉ trong thời gian ngắn.

Britney gây sốc khi đăng ảnh khỏa thân. Ảnh: IGNV.

Dân mạng bày tỏ lo ngại cho tình trạng tinh thần của công chúa nhạc pop. Thời gian gần đây, Spears thường xuyên chia sẻ ảnh và video trên mạng xã hội, ghi lại cảnh cô hát hò, nhảy múa với dao hay thử nhiều trang phục kỳ quặc...

Trong video đăng tải hôm 18/8, chủ nhân hit Toxic xuất hiện trong bộ “đồ ngủ” gồm áo crop-top chấm bi, quần short cạp trễ và bốt cao gối màu đen. Trạng thái tinh thần của cô được cho là không thực sự tỉnh táo. Đáng chú ý, nền nhà phía sau công chúa nhạc pop la liệt đồ đạc.

Trước những tranh cãi của khán giả, Spears tiếp tục gây xôn xao khi lên tiếng ẩn ý về quá khứ. Cô viết: "Chúng ta chỉ là con người, mong manh và yếu đuối. Những năm tháng khó khăn nhất trong đời tôi là khi hai con trai xa tôi suốt 3 năm... Tôi bị cắt đứt liên lạc, không được gọi hay nhắn tin. Tôi nhớ mình đã sống sót nhờ chối bỏ sự thật và rất nhiều nước mắt".

Ca sĩ nói thêm: "Thật kỳ lạ, tôi và Sam đã kết hôn nhưng nó gần như chỉ là một sự đánh lạc hướng giả tạo để tôi đối diện với nỗi đau... Nhưng tôi biết mình đang hồi phục".

Sau khi ly hôn vào năm 2007, Britney Spears từng có thời gian dài tranh chấp quyền nuôi con với chồng cũ Kevin. Năm 2008, sau loạt khủng hoảng cá nhân của nữ ca sĩ, Kevin được trao quyền nuôi dưỡng chính, trong khi Spears có quyền thăm nom theo thỏa thuận của tòa án.

Năm 2022, cô kết hôn với người mẫu Sam Asghari, song hôn nhân của họ nhanh chóng đổ vỡ chỉ sau khoảng 1 năm gắn bó.