Thành Long được 'cứu'

"Bắt gió đuổi ảnh" cứu vãn danh tiếng Thành Long kịp thời, cho thấy diễn viên gạo cội vẫn có thể tạo ra kỳ tích, như cách ông từng làm châu Á dậy sóng cách đây 3 thập kỷ.

Ở tuổi 71, Thành Long vừa đánh dấu thêm một mốc son trong sự nghiệp với chiếc cúp Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim quốc tế Locarno lần thứ 78, được tổ chức ở Thụy Sĩ.

“Từ một võ sinh vô danh trên phim trường, tôi đã đi một chặng đường dài để có được ngày hôm nay. Từ thời điểm ban đầu đi đóng phim chỉ vì bữa cơm, đến bây giờ có biết bao người trên thế giới từng xem phim tôi đóng. Tôi luôn giữ cho mình một niềm tin bất diệt, là cố gắng thực hiện thật tốt từng cảnh quay”, nam diễn viên chia sẻ trong xúc động.

Những tâm sự của Thành Long khiến người hâm mộ không khỏi khâm phục khi một huyền thoại điện ảnh một thời, nay vẫn miệt mài theo đuổi đam mê bất chấp cản trở của tuổi tác, sức khỏe. Trên thực tế, những năm qua là khoảng thời gian không hề dễ dàng với Thành Long, khi ngôi sao gạo cội liên tục thử thách bản thân để rồi trượt dài trong chuỗi dự án thất bại.

Ai “hại” Thành Long?

Thành Long từng là gương mặt bảo chứng phòng vé của điện ảnh Hoa ngữ. Từ một cascadeur vô danh xuất hiện chớp nhoáng trong Tinh võ môn (1972), diễn viên phải loay hoay nhiều năm với những dự án nhỏ lẻ và không tránh khỏi thất bại. Bước ngoặt sự nghiệp mở ra khi Thành Long bắt tay đạo diễn Viên Hòa Bình trong Xà hình điêu thủ và Túy quyền (1978), gây sốt với những thước phim hành động pha trộn hài hước cực kỳ độc đáo.

Thành Long từng là tên tuổi lừng lẫy một thời.

Kể từ đó, tên tuổi tài tử vang danh nền giải trí Hoa ngữ và lan rộng ra cả khu vực với những tác phẩm mang phong cách khó trộn lẫn, gần như đã trở thành “thương hiệu độc quyền” của Thành Long. Từ một diễn viên đóng thế, đối mặt với những thất bại ê chề, thành công của ông được ví như câu chuyện huyền thoại của làng điện ảnh châu Á.

Thế nhưng, không tránh khỏi quy luật thời gian, hào quang của nam diễn viên gạo cội cũng dần trở nên phai nhạt. Bước sang cuối thập niên 2010, đầu thập niên 2020, ngôi sao võ thuật đối diện chuỗi thất bại kéo dài tưởng như không có hồi kết. Các tác phẩm như Thần thám Bồ Tùng Linh, Long Mã tinh thần, Long ấn cơ mật, Thần thoại hay Panda Plan của anh đều bị chê bai về ý tưởng, nội dung. Ngay cả những miếng hài hành động, vốn làm nên thương hiệu Thành Long, cũng dần trở nên sáo mòn, không còn được công chúng đón nhận.

Đỉnh điểm gần đây, Karate Kid: Legends - dự án được quảng bá rầm rộ với sự tái hợp của hai ngôi sao Thành Long và Ralph Macchio - tiếp tục vấp ngã. Mang trong mình sức hút thương hiệu cùng dàn cast tiềm năng, song tác phẩm rốt cuộc lại trở thành "bom xịt", thu về 110 triệu USD toàn cầu và được dự đoán khó sinh lời.

Giới chuyên môn gọi Karate Kid: Legends là thất bại nối dài của Thành Long, cho rằng “hào quang hoài niệm và danh xưng ‘siêu sao’ một thời không còn đủ sức lay động thế hệ khán giả mới”.

Lý giải cho kết quả rệu rã của phim, nhiều cây bút nhận định tác phẩm sa đà vào hoài niệm, thiếu cảm xúc mới mẻ, khiến khán giả trẻ không mặn mà đón nhận. Ê chề hơn, Karate Kid: Legends khiến Thành Long tiếp tục hứng chịu chỉ trích. Khán giả cho rằng ông đang tự tay "hủy hoại di sản điện ảnh” một thời dày công tạo dựng, khi liên tục xuất hiện trong những kịch bản hời hợt, thiếu chiều sâu.

Ở tuổi thất tuần, sự nỗ lực và lăn xả của Thành Long ở những cảnh hành động mạo hiểm là điều ai cũng thấy. Dẫu vậy, chừng đó là chưa đủ để níu giữ sức hút ngôi sao màn ảnh một thời, nay chật vật tìm đất tỏa sáng trong những cơ hội mới.

Tên tuổi Thành Long lao dốc trong loạt dự án thất bại.

Bộ phim hồi sinh ngôi sao võ thuật

Phải tới Bắt gió đuổi ảnh (tựa tiếng Anh: The Shadow's Edge) sự nghiệp của Thành Long mới có dấu hiệu "hồi sinh". Ngay khi công chiếu, tác phẩm nhanh chóng tạo cơn sốt tại phòng vé Hoa ngữ. Kết thúc các suất chiếu sớm, phim đã đạt doanh thu hơn 85 triệu NDT. Con số này tăng lên 200 triệu NDT sau tuần mở màn, giúp phim lọt top trên bảng xếp hạng phòng vé xứ tỷ dân. Tính đến 22/8, doanh thu tác phẩm chạm mốc 392 triệu NDT sau tròn 1 tuần chiếu, theo thống kê của Maoyan.

Đặc biệt, bước sang tuần thứ 2, Bắt gió đuổi ảnh đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước bom tấn hoạt hình Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng, giành lấy vị trí ngôi vương trên bảng tổng sắp.

Thành tích chào sân khả quan này một phần xuất phát từ những đánh giá tích cực về phim sau những suất chiếu đầu tiên. Trên Douban, Bắt gió đuổi ảnh giữ điểm số trên 8 - mức cao hiếm thấy với dòng phim hành động vốn thường bị đánh giá khắt khe. Nhiều cây bút thậm chí gọi Bắt gió đuổi ảnh là “tác phẩm hay nhất của Thành Long trong cả một thập kỷ qua". Giới quan sát dự đoán doanh thu phim có thể vượt mốc 1 tỷ NDT, đủ để lọt top 6 cái tên ăn khách nhất năm 2025 tại Trung Quốc.

Bắt gió đuổi ảnh xoay quanh một nhóm tội phạm tấn công trung tâm tài chính tại Macau, đánh cắp số tiền ảo có giá trị lên tới hàng tỷ USD. Để truy bắt nhóm tội phạm tinh vi này, cảnh sát phải mời một chuyên gia lão làng đã ở ẩn là Hoàng Đức Trung (Thành Long).

Trải qua quá trình điều tra, Hoàng Đức Trung phát hiện ông trùm đứng sau băng nhóm tội phạm là Phó Long Sinh (Lương Gia Huy). Gã là một con cáo già, cực kỳ cẩn trọng và luôn ẩn giấu thân phận kỹ lưỡng.

Thành Long được khen ngợi trong phim mới.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá sức hút của Bắt gió đuổi ảnh đến từ việc kết hợp hài hòa giữa nội dung có chiều sâu và yếu tố giải trí hấp dẫn. Câu chuyện xoay quanh tổ đội cảnh sát trẻ truy đuổi nhóm phản diện tạo nên những màn đấu trí căng thẳng, gay cấn. Xen lẫn đó là nhiều trường cảnh hành động mãn nhãn, nơi Thành Long cùng Lương Gia Huy, hai ngôi sao điện ảnh một thời, tìm được đất tỏa sáng giữa dàn sao thế hệ mới.

Theo trang 163, ở tuổi 71, Thành Long tái hiện thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp với các cảnh hành động ngoạn mục với đòn thế đẹp mắt, biến hóa linh hoạt. Tài tử gây thích thú với những lối đánh đặc trưng, gợi nhớ các tác phẩm kinh điển cách đây hai thập kỷ. Dù hạn chế tuổi tác khiến ông khó lòng giữ được thể lực và sự linh hoạt trong các cảnh hành động như xưa, song tinh thần võ thuật mà ông thể hiện vẫn chinh phục được người xem, khiến họ cảm thấy thích thú.

Đối trọng xứng tầm với nhân vật của Thành Long là Phó Long Sinh, do Lương Gia Huy hóa thân. Nhân vật ghi dấu ấn với phong thái nguy hiểm của một ông trùm tội phạm. Đặc biệt, cảnh Phó Long Sinh dùng dao găm chống lại đám đông trong hành lang trại trẻ mồ côi được đánh giá là một trong những màn hành động ấn tượng nhất năm.

Nhờ Bắt gió đuổi ảnh, Thành Long từ chỗ bị gắn mác “hết thời”, "liều thuốc độc phòng vé" bất ngờ có màn tái xuất tích cực, chinh phục cả giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng. Nhiều cây bút phê bình cho rằng phim không chỉ cứu vãn hình ảnh của Thành Long kịp thời, mà còn cho thấy “ông già 71 tuổi” vẫn có thể tạo ra kỳ tích, như cái cách ông từng chinh phục cả châu Á cách đây 3 thập kỷ.