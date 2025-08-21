Chồng cũ Jessica Alba có tình mới kém 21 tuổi

Chồng cũ của Jessica Alba, Cash Warren, công khai hẹn hò người mẫu Hana Sun Doerr. Hồi cuối tháng 7, anh còn chia sẻ chưa có bạn gái mới.

Trong loạt ảnh do Page Six ghi lại, Cash Warren quàng tay ôm người mẫu Hana Sun Doerr và hôn nhẹ lên má cô, khi cả hai cùng đến dùng bữa tối tại nhà hàng sang trọng E. Baldi, Beverly Hills vào tối 19/8.

Nhà sản xuất phim diện quần đen và áo phông đồng màu. Trong khi bạn gái mới của anh xuất hiện trẻ trung với váy lụa trắng kết hợp áo khoác da. Cặp đôi có nhiều cử chỉ tình tứ, thân mật suốt buổi hẹn hò. Sau bữa tối, cả hai nắm tay nhau đi dạo phố.

Cash Warren từng bị bắt gặp dùng bữa tối muộn cùng Doerr tại Los Angeles hôm 7/8. Tuy nhiên khi đó, cả hai chưa làm rõ mối quan hệ. Doerr sinh năm 2000, kém Warren 21 tuổi.

Hồi cuối tháng 7, Cash Warren còn chia sẻ anh không hề buồn phiền vì chuyện vợ cũ Jessica Alba đang hẹn hò với nam diễn viên Danny Ramirez, chỉ vài tháng sau khi ly hôn. Khi được hỏi liệu mình đã sẵn sàng hẹn hò trở lại chưa, Warren khi đó còn hóm hỉnh trả lời: “Chưa đâu, nếu anh biết ai thì giới thiệu cho tôi nhé”.

Cash Warren công khai hẹn hò người mẫu trẻ Hana Sun Doerr. Ảnh: BACKGRID.

Hồi đầu năm nay, Jessica Alba gây xôn xao khi tuyên bố ly hôn Cash Warren sau gần 2 thập kỷ chung sống. “Tôi đã bước vào hành trình khám phá và thay đổi bản thân suốt nhiều năm, cả với tư cách cá nhân lẫn trong mối quan hệ với Cash. Tôi tự hào về sự trưởng thành trong cuộc hôn nhân của mình suốt gần 20 năm qua. Giờ là lúc để cả hai mở ra một chương mới, theo cách riêng", cô chia sẻ trên mạng xã hội.

Mỹ nhân Fantastic Four nói thêm: "Chúng tôi tiến về phía trước với tình yêu, sự tử tế và tôn trọng dành cho nhau, và sẽ mãi mãi là một gia đình. Các con vẫn là ưu tiên cao nhất, và chúng tôi mong được tôn trọng quyền riêng tư vào lúc này".

Nguyên nhân cả hai chia tay được cho là do có “những khác biệt không thể hòa giải”. Sau đó ít tháng, Alba bị bắt gặp hẹn hò Danny Ramirez tại Regent’s Park (London).

Cặp đôi chính thức công khai sau chuyến nghỉ dưỡng tại Cancún (Mexico). Kể từ đó, họ thường xuyên bị bắt gặp hẹn hò, đi chơi hay ăn tối cùng nhau.