Sự mãn nhãn ở 'Thanh gươm diệt quỷ' - phim thu 100 tỷ đồng ở rạp Việt

Sau 1 tuần chiếu đã dắt túi 100 tỷ đồng, sức hút của "Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành" là hiếm thấy. Phim gây sốt nhờ câu chuyện giải trí nhưng vẫn sâu sắc, giàu tính nhân văn.

Thanh gươm diệt quỷ lấy bối cảnh nước Nhật thời kỳ Đại Chính, khi lũ quỷ ăn thịt người hoành hành khắp nơi. Một tổ chức có tên Sát Quỷ Đoàn ra đời để tiêu diệt chúng. Cuộc chiến giữa hai phe diễn ra dai dẳng, kéo dài tới cả trăm năm.

Một ngày nọ, cậu bé bán than Tanjiro Kamado trở về nhà, phát hiện mẹ và các em đã bị sát hại. Cô em gái Nezuko may mắn sống sót nhưng cũng hóa thành quỷ. Từ đây, cậu quyết tâm gia nhập Sát Quỷ Đoàn để báo thù. Đồng hành cùng Tanjiro là Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira và những kiếm sĩ mạnh nhất Sát Quỷ Đoàn - các Trụ Cột.

Câu chuyện có chiều sâu

Trước đó, ở hồi kết mùa 4, Quỷ vương Muzan có cuộc đột kích trụ sở Sát Quỷ Đoàn. Thủ lĩnh Ubuyashiki đặt sẵn thuốc nổ và tự kết liễu để Muzan suy yếu, tạo điều kiện cho các Trụ Cột có cơ hội tiêu diệt gã.

Thế nhưng, Muzan bất ngờ dẫn dụ toàn bộ Sát Quỷ Đoàn đến hang ổ cuối cùng của lũ quỷ: Vô Hạn thành. Tại đây, những trận đánh cuối cùng, cũng là khốc liệt nhất giữa cả hai phe chính thức diễn ra.

Vô Hạn thành đưa khán giả vào mê cung tử địa nơi Thập Nhị Quỷ Nguyệt và các Trụ Cột giải quyết toàn bộ ân oán. Từ đó, phim hé lộ nguồn gốc cũng như quá khứ của loạt phản diện, mở ra những câu chuyện đầy bi kịch, lấy nước mắt người xem.

Với thời lượng khá dài, lên tới 155 phút, trận đại chiến trong Vô Hạn thành mở màn với 3 cuộc chạm trán căng thẳng, lần lượt giữa Shinobu với Thượng Huyền Nhị Doma; Agatsuma Zenitsu với Thượng Huyền Lục Kaigaku; cuối cùng là Tanjiro và Tomioka Giyu với Thượng Huyền Tam Akaza.

Vô hạn thành thu trăm tỷ đồng ở rạp Việt chỉ sau 1 tuần chiếu.

Điểm sáng lớn nhất của tác phẩm là cách Haruo Sotozaki khai thác câu chuyện về nguồn gốc Thập Nhị Quỷ Nguyệt. Không đơn thuần là những con quỷ mạnh mẽ và máu lạnh, mỗi nhân vật đều hiện lên với một quá khứ bi kịch, thứ đã khiến chúng trở nên biến chất rồi sa ngã. Từ đó, phim làm nổi bật thông điệp về sự mong manh giữa ranh giới thiện - ác, giữa những lựa chọn mang tính đạo đức - thứ quyết định số phận của từng nhân vật trong phim.

Nổi bật và cũng được ưu ái với phần thời lượng lớn nhất là trận đấu giữa bộ đôi Tanjiro cùng Thủy Trụ Tomioka Giyu với Thượng Huyền Tam Akaza.

Là một phản diện đích thực với tính cách ngông cuồng cùng sức mạnh khủng khiếp, Akaza từng hại chết Viêm Trụ Rengoku trong phần phim Chuyến tàu vô tận. Thế nhưng sang đến Vô Hạn thành, khán giả mới được chứng kiến trước khi trở thành một Thượng Huyền Tam ngạo mạn, Azaka từng là một Hakuji quá đỗi đáng thương.

Những thiệt thòi lớn thời thơ ấu khi buộc phải trở thành trộm để có tiền nuôi cha già bệnh tật, cho đến khi trải qua mất mát khủng khiếp khi thầy dạy võ và người yêu bị hại chết. Những nỗi đau đớn, tuyệt vọng đã xé toạc trái tim Hakuji, từng bước biến cậu trở thành một kẻ điên cuồng muốn đạt được sức mạnh. Cậu mang trong mình sang chấn tâm lý từ sự ra đi của người thân, đem theo chấp niệm “phải trở nên mạnh hơn để bảo vệ người mình yêu quý”.

Đó chính là lý do mà Akaza khinh rẻ sự yếu đuối và tôn thờ sức mạnh, luôn muốn bản thân đạt được ngưỡng sức mạnh lớn hơn. Nhân vật thực chất từng có khoảng thời gian hạnh phúc, hướng thiện, nhưng hết lần này tới lần khác bị dồn đến đường cùng, cho tới khi chính thức hóa quỷ.

Câu chuyện quá khứ của Thượng Huyền Tam gây xúc động.

Kết cục của nhân vật để lại nhiều suy ngẫm về những bi kịch của chấp niệm, và cách người ta mờ mắt hay lạc lối trước những mất mát. Để rồi sau cùng, chính khán giả cũng không biết Akaza đáng trách, hay đáng thương nhiều hơn.

Bùng nổ

Bên cạnh Thượng Huyền Tam, cả Thượng Huyền Nhị Douma lẫn Thượng Huyền Lục Kaigaku đều có những câu chuyện của riêng mình.

Với Douma, ẩn sau gương mặt thân thiện và nụ cười vô tư là một bộ óc với những suy nghĩ méo mó, quái dị - thứ được hình thành từ những vết xước tâm lý thời thơ ấu. Gã từ khi sinh ra đã bị cha mẹ biến thành “giáo chủ” của một giáo phái, nhận được sự tôn thờ như thần thánh. Thế nhưng bản thân Douma không hề cảm nhận được tình thương hay cảm xúc thật sự. Thật trớ trêu và mỉa mai thay khi kẻ được tôn sùng lại không tin vào thứ tín ngưỡng mà hắn mỗi ngày được chứng kiến.

Với Kaigaku, đó lại là câu chuyện về sự khao khát được công nhận. Ghen tị với đàn em và bất mãn trước quyết định của sư phụ, Kaigaku quyết định quỳ gối trước quỷ dữ để đổi lại sức mạnh. Kaigaku bị sự ích kỷ xâm chiếm mà không hay biết về tình yêu, sự quan tâm của sư phụ và sư đệ dành cho mình. Việc Zenitsu kết thúc ân oán với sư huynh rồi gặp lại người thầy trong ảo mộng, nơi ông nói tự hào về cậu, khiến người xem cảm thấy nhẹ nhõm.

Đặt cạnh Thập Nhị Quỷ Nguyệt, tuyến truyện về Sát Quỷ Đoàn cũng được khắc họa với những đường nét rất riêng. Ngoài lý tưởng chung, mỗi Trụ Cột đều tiến vào Vô Hạn thành với một nỗi trăn trở. Đó có thể là một lời hẹn thề, hay nỗi khao khát trả món nợ máu...

Đằng sau mỗi trận huyết chiến ẩn chứa nhiều thông điệp và bài học gai góc. Để rồi từ đó, người ta phải lặng đi trước sự thật rằng điều đáng sợ nhất không hẳn đã nằm ở lũ quỷ, mà đôi khi lại là cách con người đối xử với nhau, đẩy những số phận nhỏ bé, đáng thương vào đường cùng.

Phim gây sốt tại nhiều quốc gia châu Á.

Dù các trận đại chiến diễn ra song song, mở ra tiềm năng về những lối kể lớp lang phức tạp, trên thực tế, diễn biến Vô Hạn thành khá đơn giản. Cách kể chuyện bằng hồi tưởng cũng bị lạm dụng trong cả ba trận so găng, dễ dẫn tới cảm giác quen thuộc và nhàm chán.

Tuy nhiên, hạn chế trên phần nào được xóa mờ nhờ bữa tiệc giải trí mãn nhãn mà xưởng phim Ufotable mang tới. Thiết kế Vô Hạn thành, một không gian mở rộng vô tận với hàng loạt cấu trúc biến hóa khôn lường mang đến cảm giác hấp dẫn, kịch tính vì chẳng ai biết điều gì đang chờ đợi Sát Quỷ Đoàn phía trước. Các nhân vật bị đặt vào một cuộc chạy đua với thời gian, mà tại đó, họ không chỉ phải lần lượt đối mặt và giải quyết những ân oán trong quá khứ, mà còn hướng tới mục đích sau cùng: Tìm ra Quỷ vương Muzan trước khi hắn hoàn toàn hồi phục.

Phần đồ họa hình ảnh kết hợp giữa 2D và 3D mang đến nhiều khung hình đẹp mỹ mãn. Trong khi, "đặc sản" của thương hiệu là các chiêu thức hoa mỹ của dàn nhân vật được tái hiện cực kỳ sống động, công phu. Yếu tố âm nhạc cũng là điểm sáng khi bổ trợ hoàn hảo cho các trường cảnh hành động kịch tính, hay những khoảng lặng đầy tính tự sự khi quá khứ nhân vật được lật mở. Nhờ đó, Vô Hạn thành hiện lên không chỉ mãn nhãn mà còn giàu cảm xúc, dễ dàng chinh phục khán giả, đặc biệt là các fan thương hiệu.