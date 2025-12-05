Sau khi bị một số tài khoản tung tin, Nhật Kim Anh liên tục lên tiếng đính chính. Cô mong khán giả chọn lọc thông tin, không lan truyền những clip bịa đặt.

Nhật Kim Anh mới đây tiếp tục đăng tải clip mới trên trang cá nhân, lên tiếng về tin đồn bị bắt gây hoang mang những ngày qua. Nữ diễn viên mặc đồ đi chùa, cầu cứu khán giả vì các clip bịa đặt, vu khống cô đạt rất nhiều lượt xem. Trong khi những clip đính chính sự thật thì lại ít người quan tâm.

"Người ta đăng clip bôi nhọ, vu khống, bịa đặt thì lên tới 20 triệu view, rất nhiều người coi. Trong khi tôi đăng clip đính chính thì chỉ có 900 like. Cứu tôi với, khổ thân tôi quá", cô trải lòng.

Nhật Kim Anh cầu cứu khán giả sau khi bị nhiều tài khoản tung tin bịa đặt.

Diễn viên Tiếng sét trong mưa chia sẻ thêm: "Mọi người nếu theo dõi sẽ thấy chính những trang từng bôi nhọ, vu khống tôi thì bây giờ lại dùng 'chiêu' mới là lên xin lỗi, đính chính. Nhưng họ đính chính thì chẳng có ai coi cả. Trong khi lúc tung tin bịa đặt, giật gân thì rất nhiều người coi. Tôi rất mong quý vị khán giả hãy chọn lọc thông tin, theo dõi những trang báo chính thống để tiếp nhận thông tin chính xác".

Trước đó, chia sẻ với Tri Thức - Znews, quản lý Nhật Kim Anh cũng bác bỏ thông tin cô bị bắt hay bỏ trốn, như nhiều nguồn tin lan truyền trên mạng xã hội. Người này cho biết nữ diễn viên chỉ đang đi chùa cầu an cùng mẹ tại Đài Loan.

"Chúng tôi đang làm việc với cơ quan chức năng để xử lý những tài khoản tung tin giả. Theo chúng tôi được biết, tài khoản tung tin là một kênh về cờ bạc, nên có thể họ cố ý câu view để thu hút người xem", quản lý cho hay.

Nhật Kim Anh sinh năm 1985 tại Thanh Hóa. Cô bắt đầu sự nghiệp từ những năm 2000 với vai trò ca sĩ. Sau đó, người đẹp rẽ hướng diễn xuất, tham gia nhiều dự án phim gây tiếng vang như Long thành cầm giả ca, Tiếng sét trong mưa, Vua bánh mì... Ngoài con đường nghệ thuật, Nhật Kim Anh cũng lấn sân kinh doanh.

Cách đây khoảng 1 tháng, cô trở lại đường đua âm nhạc với MV mang tên Cát bụi dần tan trôi. Tuy nhiên, hiệu ứng MV khá ảm đạm, chỉ đạt hơn 60.000 lượt xem tính tới 5/12. Chất lượng sản phẩm, đặc biệt phần âm nhạc cũng vướng tranh cãi.

Trong một livestream mới đây, nữ ca sĩ chia sẻ cô mong khán giả đón nhận sản phẩm với tâm thế cởi mở. Thời điểm hiện tại, Nhật Kim Anh làm MV không phải để tìm kiếm danh tiếng, mà đơn thuần là nhớ công việc ca hát nên muốn ra sản phẩm gửi tặng người hâm mộ.