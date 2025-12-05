Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trương Bá Chi không ra hầu tòa

Phiên tòa xét xử vụ Trương Bá Chi bị quản lý cũ tố vi phạm hợp đồng diễn ra hôm 3/12. Song, nữ diễn viên không ra hầu tòa.

Theo Sinchew, 2 năm trước, Trương Bá Chi bị cựu quản lý Dư Dục Hưng và công ty AEG Entertainment Group Limited nộp đơn lên Tòa Thượng thẩm, tố cô nhận trước 41,76 triệu HKD tiền thù lao nhưng không thực hiện hợp đồng đóng phim, vi phạm hợp đồng quản lý nghệ sĩ.

Hôm 3/12, vụ án được mở phiên xét xử tại Tòa Thượng thẩm, nhưng Trương Bá Chi vắng mặt, được luật sư đại diện. Tại phiên tòa, Dư Dục Hưng xác nhận nội dung trong bản lời khai và chấp nhận phần chất vấn của phía luật sư biện hộ. Trong bản khai, ông nêu rằng mình là bạn lâu năm của cha đẻ Trương Bá Chi. Trước thời điểm vụ việc xảy ra, ông đã quen biết Trương Bá Chi, cô cũng thường gọi ông là “cha đỡ đầu”.

Dư Dục Hưng cho biết vào năm 2011, Trương Bá Chi chịu ảnh hưởng từ vụ ly hôn và tới xin ông tư vấn. Đến tháng 7/2011, cô đề nghị ông làm quản lý cho mình. Theo nội dung đơn kiện, Dư Dục Hưng và Trương Bá Chi đã ký một hợp đồng quản lý độc quyền thời hạn 8 năm vào tháng 7/2011. Dư Dục Hưng trả trước 40 triệu HKD tiền thù lao và yêu cầu Trương Bá Chi đóng 4 bộ phim theo chỉ định.

Dư Dục Hưng và Trương Bá Chi. Ảnh: Sinchew.

Đến tháng 5/2012, hai bên tiếp tục ký hợp đồng đóng thêm 2 phim. Tuy nhiên, Trương Bá Chi đã không thực hiện các hợp đồng phim và vi phạm hợp đồng quản lý, khiến quản lý và công ty chịu thiệt hại. Phía nguyên đơn yêu cầu Trương Bá Chi bồi thường ít nhất 12,76 triệu HKD và công khai báo cáo thu nhập từ tháng 5/2015 - 7/2019.

Trương Bá Chi nổi tiếng từ những năm 1990 nhờ quảng cáo, sau đó bước chân vào lĩnh vực điện ảnh. Với ngoại hình nổi bật và diễn xuất nhập tâm, cô nhanh chóng trở thành ngôi sao được săn đón. Tuy nhiên, tuổi thơ của Trương Bá Chi không mấy êm đềm. Khi được gửi sang Australia, cô và chị gái từng nghèo đến mức phải chia nhau một gói mì ăn liền vì gia đình không gửi tiền, buộc phải đi làm thêm nhiều công việc để sống qua ngày.

Ở tuổi 45, cô hạn chế đóng phim, rẽ hướng sang các show truyền hình hay sự kiện giải trí. Đạo diễn Vương Tinh tiết lộ điều này là do Trương Bá Chi có vấn đề về sức khoẻ.

    Trương Bá Chi

    Trương Bá Chi là nữ diễn viên, ca sĩ Hong Kong. Cô được Châu Tinh Trì phát hiện và mời vào vai Liễu Phiêu Phiêu trong bộ phim đầu tay Vua hài kịch (1999). Sau vai diễn này cô tiếp tục có nhiều thành công trong lĩnh vực điện ảnh. Cô từng giành Giải thưởng điện ảnh Hong Kong cho Vai nữ chính xuất sắc nhất với vai diễn trong Vong bất liễu (2003).

    • Ngày sinh: 24/5/1980
    • Nơi sinh: Hong Kong
    • Phim tham gia: Vua hài kịch, Chung Vô Diệm, Đội bóng thiếu lâm, Sư tử Hà Đông, Vong bất liễu,...

