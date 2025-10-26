Tuổi thơ cơ cực của Trương Bá Chi

Trên sóng truyền hình, nữ diễn viên "Vong bất liễu" hiếm hoi chia sẻ về khoảng thời gian cơ cực thuở nhỏ, khiến nhiều khán giả xúc động.

Theo China Times, Trương Bá Chi gần đây gây chú ý khi tham gia show thực tế Nhất lộ phồn hoa 2. Tại đây, diễn viên hiếm hoi kể chuyện thời thơ ấu. Khi được hỏi về lý do cách phát âm tiếng Trung của cô quá khác biệt, Trương Bá Chi cho hay đó có thể là do thói quen sinh hoạt từ nhỏ. Ông bà nội của cô là người khiếm thính nên diễn viên phải giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu. Ngoài ra, các cô chú, họ hàng của cô đều có thói quen nói chuyện rất to.

Ngôi sao Vong bất liễu cho rằng thói quen ấy đã ảnh hưởng đến phong cách sinh hoạt của mình cho đến tận bây giờ. Ngoài ra, Trương Bá Chi cũng tiết lộ một bên tai nghe không rõ, có thể do yếu tố di truyền.

Tâm sự về kỷ niệm tuổi thơ, Trương Bá Chi cho biết từ nhỏ đã hình thành thói quen gật đầu, để thể hiện rằng mình hiểu điều ông bà muốn nói. Vì cha thường xuyên vắng nhà, diễn viên phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc ông bà. Do cách giao tiếp khác biệt, cô phải phản ứng thật nhanh trong mọi tình huống. Tuy nhiên, cô không cảm thấy áp lực trước những cơ cực thời thơ ấu mà ngược lại còn rất trân trọng, yêu thích khoảng thời gian này.

Trương Bá Chi từng là một trong những gương mặt được săn đón nhất màn ảnh Hoa ngữ. Ảnh: China Times.

Sau khi đoạn video được phát sóng, nhiều cư dân mạng bày tỏ xúc động trước tuổi thơ vất vả của Trương Bá Chi. “Câu chuyện trưởng thành của cô ấy đầy tính truyền cảm hứng", "Từ nhỏ đã phải gánh trách nhiệm chăm sóc hai người già thật không dễ dàng", "Trước giờ chưa từng nghe cô ấy kể điều này, thì ra cô ấy đã giao tiếp với gia đình bằng cách như vậy"... là một số bình luận của dân mạng.

Cách đây không lâu, đạo diễn Vương Tinh từng gây xôn xao khi tiết lộ lý do Trương Bá Chi dần rút lui khỏi showbiz, Ông cho hay vì sức khỏe không tốt, cô vài năm trở lại đây chuyển hướng sang các chương trình giải trí và hoạt động thương mại. Nữ diễn viên thường xuyên gặp vấn đề sức khỏe và từng phải nhập viện vì đau bụng dữ dội.

Trương Bá Chi nổi tiếng từ những năm 1990 nhờ quảng cáo, sau đó bước chân vào lĩnh vực điện ảnh. Với ngoại hình nổi bật và diễn xuất nhập tâm, cô nhanh chóng trở thành ngôi sao được săn đón. Tuy nhiên, Vương Tinh tiết lộ tuổi thơ của Trương Bá Chi không mấy êm đềm. Khi được gửi sang Australia, cô và chị gái từng nghèo đến mức phải chia nhau một gói mì ăn liền vì gia đình không gửi tiền, buộc phải đi làm thêm nhiều công việc để sống qua ngày.