Diệu Nhi không làm nổi một phép toán

Diệu Nhi gây bàn tán khi không thực hiện nổi một phép toán đơn giản trong tập 4 show Running Man Vietnam.

Trong tập 4 Running Man Vietnam 2025, dàn người chơi được chia làm hai đội nam và nữ để thực hiện thử thách. Ở thử thách đầu tiên mang tên "Gáo nước lạnh", chương trình đặt ra 9 câu hỏi về phép tính trong bảng cửu chương cho từng đội. Mỗi đội sẽ chọn ra 2 người giải đố và 1 người chịu phạt. Khi thành viên giải đố trả lời sai, thành viên chịu phạt sẽ bị đội đối thủ tạt gáo nước vào mặt.

Ở lượt thi của mình, Diệu Nhi đối đầu trực diện với ông xã Anh Tú. Song, khi nhận được những phép tính rất cơ bản trong bảng cửu chương như 6x9, 5x8, 5x6, 3x8..., Diệu Nhi đều không trả lời được hoặc trả lời sai. Cô ú ớ và tỏ ra bối rối, khiến dàn thí sinh Running Man Vietnam đều bật cười khi chứng kiến.

Vì Diệu Nhi không trả lời được bất cứ phép toán nào, đồng đội của cô là Đông Nhi liên tục bị tạt nước đến ướt sũng người. "Sao tôi tham gia game show mà khổ quá", Đông Nhi than thở.

Việc bà xã Anh Tú liên tục không trả lời được hoặc trả lời sai khiến người xem bàn luận. Dân mạng tỏ ra thắc mắc khi đây là những phép toán đơn giản, nhưng Diệu Nhi đều không làm được. Bên cạnh những bình luận tỏ ra thích thú trước sự "vô tri" của nữ diễn viên, số khác đặt nghi vấn cô có đang cố tình bày trò, giả vờ ngây ngô để quăng miếng hài. Ví như ở phép toán 6x7, Diệu Nhi nhẩm: "6x5=30, 6x6=36, vậy 6x7 là 34 hả?".

Running Man Vietnam năm nay có sự tham gia của Trấn Thành, Anh Tú, Quang Tuấn, Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Quân A.P. Ngay ở chặng mở đầu, Lan Ngọc đã bị chấn thương nặng ở chân. Do đó, trong tập 2, Ninh Dương Lan Ngọc phải ngồi xe lăn. Đến tập 3, cô chỉ xuất hiện vài giây.

Sau các tập, các thành viên cũ như Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát vẫn giữ được phong độ. Trong vai trò người cầm trịch, Trấn Thành biết cách kết nối giữa các thành viên, giữ được nhịp chương trình. Anh cũng lăn xả hết mình trong từng thử thách và không ngại tranh chấp, "chơi dơ". Tương tự, Liên Bỉnh Phát vẫn là người đảm bảo phong độ về thể lực và sự nhanh nhẹn. Các nhân tố mới như Anh Tú Atus, Quang Trung đang nhập cuộc tốt.