Không nhận ra Mai Phương Thúy

  • Chủ nhật, 26/10/2025 08:36 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Hình ảnh Mai Phương Thúy với vẻ ngoài thay đổi và mái tóc điểm nhiều sợi bạc khiến dân mạng bất ngờ.

Mai Phương Thúy mới đây gây chú ý khi đăng tải một đoạn clip mới trên mạng xã hội. Hoa hậu xuất hiện với gương mặt trang điểm nhẹ, để tóc buông xõa tự nhiên. Cô diện áo phông kết hợp với chân váy ngắn năng động. Người đẹp lấy tay ôm mặt, làm biểu cảm dễ thương trước ống kính.

Song, sự chú ý của dân mạng đổ dồn về mái tóc điểm nhiều sợi bạc của Mai Phương Thúy. Ngoài ra, gương mặt của cô cũng được cho là tròn trịa hơn trước. "Có tuổi rồi các bạn trẻ à", cô trả lời khi một khán giả nhận xét "tóc bạc hết rồi".

Mai Phuong Thuy anh 1

Hình ảnh mới nhất của Mai Phương Thúy.

Diện mạo của Mai Phương Thúy hiện tại khiến khán giả bàn tán. Không ít ý kiến bày tỏ tiếc nuối khi một mỹ nhân như cô nay cũng để lộ dấu hiệu tuổi tác. Song, số khác cho rằng đó là chuyện thường tình và người đẹp vẫn đối diện với vấn đề tuổi tác với thái độ tích cực.

Trước đó không lâu, Mai Phương Thúy từng gây xôn xao khi chi tiền khủng tặng em gái nhân dịp 20/10. Trên trang cá nhân, Mai Ngọc Phượng khoe mua xe Mercedes-Benz S 450 Luxury bằng tiền được chị gái tặng. Giá trị của xe lên tới hơn 5 tỷ đồng.

Mai Phương Thúy dí dỏm bình luận rằng sau chuyến du lịch châu Âu và tặng quà cho em gái, cô đã "cạn tiền".

Mai Phương Thúy sinh năm 1988, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 khi mới 18 tuổi, Cô gây chú ý với chiều cao nổi bật 1,79 m cùng gương mặt đẹp, hình thể gợi cảm. Có thời điểm, hoa hậu lộ diện với vóc dáng bụ bẫm và cho biết cân nặng chạm mốc 71 kg. Sau đó, người đẹp tích cực giảm cân để lấy lại thân hình thon gọn.

Gần đây, hoa hậu tiết lộ cô đã trữ đông trứng để chuẩn bị cho việc sinh con. Theo Mai Phương Thúy, cô dự định kết hôn và có con trước 34 tuổi nhưng kế hoạch chưa hoàn thành nên cô quyết định trữ đông trứng. Nhờ đó, người đẹp có thể yên tâm hơn trong việc kéo dài thời gian kết hôn và sinh con.

