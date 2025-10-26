Kylie Jenner lạ lẫm

Kylie Jenner gây chú ý với kiểu tóc mới. Dân mạng nhận xét cô trông khác lạ và có phần trẻ trung hơn trước.

Theo Fox News, Kylie Jenner gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới trên mạng xã hội. Bà mẹ hai con xuất hiện trong bộ đồ tập màu đỏ burgundy gồm áo bra thể thao và quần short, kết hợp với túi duffel đồng màu của thương hiệu Alo. “Mùa thu ở California", người đẹp chú thích cho bài đăng.

Jenner tạo dáng quyến rũ khi dựa vào khung cửa, khoe vóc dáng săn chắc cùng "vòng eo con kiến". Song, sự chú ý của dân mạng lại đổ dồn về kiểu tóc mới của ngôi sao 28 tuổi. Mái tóc đặc trưng của Kylie nay đã được cắt ngắn ngang vai, uốn sóng bồng bềnh và ôm lấy khuôn mặt. Nhiều người bất ngờ khi Kylie thay đổi hình tượng và nhận xét cô lạ lẫm, trẻ trung hơn với kiểu tóc mới.

Kylie Jenner đầy quyến rũ trong kiểu tóc mới. Ảnh: IGNV.

Bài đăng của mỹ nhân sinh năm 1997 xuất hiện không lâu sau khi cô tổ chức kỷ niệm 10 năm thương hiệu Kylie Comestics, làm dấy lên làn sóng bàn tán về việc “hồi sinh thời kỳ King Kylie".

Chiến dịch quảng bá mới cho bộ sưu tập King Kylie Cosmetics gây ra rất nhiều tranh cãi. Hồi đầu tháng này, Kylie từng bị chỉ trích dữ dội sau khi đăng một video ngắn trên Instagram. Trong đoạn video, Kylie xuất hiện gợi cảm và nổi loạn với áo bra đen, quần short ngắn cùng tất lưới. Người đẹp bị còng tay và được hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát “hộ tống” qua một hành lang giống như trong nhà tù.

Đoạn clip sau khi đăng tải lập tức làm bùng lên làn sóng phản ứng dữ dội. Nhiều luồng ý kiến cho rằng Kylie đang cố tình "chiêu trò" nhằm câu kéo sự chú ý cho bộ sưu tập mới.

Kylie Jenner thành lập Kylie Cosmetics này vào năm 2015, khi cô vẫn đang còn tuổi teen. Ở thời kỳ đỉnh cao, Kylie Cosmetics từng được định giá 1,2 tỷ USD , giúp người đẹp được tạp chí Forbes vinh danh là “tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới” vào năm 2019, khi cô mới 21 tuổi.