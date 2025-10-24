Con trai Beckham gây sốc khi viết nhạc về tình dục

Cruz Beckham vừa cho ra mắt hai ca khúc mới, với phần lời gây sốc vì xoay quanh chủ đề tình dục và chất kích thích.

Theo Daily Mail, Cruz Beckham vừa gây xôn xao khi tung ra hai ca khúc mới mang tên Optics và Lick The Toad. Jackie Apostel, bạn gái hơn 10 tuổi của Cruz, cũng tham gia sản xuất và thiết kế bìa đĩa đơn cùng anh. Phần lời bài hát gây sốc khi xoay quanh chủ đề tình dục và chất kích thích.

Cụ thể, phần lời bài Optics có đoạn: “Chụp cả nghìn tấm selfie trên giường em, khi anh lạc vào cơn phê / Anh thích nấm ma thuật, thích những phút vui thể xác và một màn làm tình đầy khoái cảm".

Cruz Beckham theo đuổi con đường nghệ thuật. Ảnh: IGNV.

Ở đĩa đơn thứ hai, Lick The Toad, phần lời được tiết chế hơn song vẫn đầy ẩn ý về tình dục: “Hãy để anh nếm vị của em, anh muốn nếm thử / Hãy để anh hít hơi thở của em, anh muốn hít lấy”.

Những ca khúc đầy cá tính và táo bạo của con trai út nhà Beckham gây sốc. Trước đó, Cruz khởi đầu sự nghiệp âm nhạc ở những sân khấu nhỏ như The George Tavern ở phía Đông London.

Theo nguồn tin, anh sắp phát hành một album, với hàng loạt bài hát như: Waste Your Pain, Optics, John Lennon, Tie Don’t Fit, For Ya Love, Yeah Yeah Yeah và Lick The Toad.

Hành trình đến sản phẩm đầu tay này kéo dài khá lâu. Cruz từng phát hành đĩa đơn đầu tiên If Every Day Was Christmas năm 2016, toàn bộ doanh thu được quyên góp cho từ thiện. Đến tháng 12 năm ngoái, anh ra mắt ca khúc For Ya Love, được đón nhận khá tích cực.

Để chuẩn bị cho việc phát hành album, Cruz đã có một loạt buổi diễn nhỏ, trong đó có show tại The George Tavern - tụ điểm âm nhạc huyền thoại ở Đông London.